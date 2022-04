La production industrielle allemande augmente légèrement en février

L'Office fédéral des statistiques a déclaré que la production industrielle du pays a augmenté de 0,2 % sur le mois après une hausse révisée à la baisse de 1,4 % en janvier.

Un sondage Reuters avait indiqué que la production était restée inchangée en février.

Le moral des entreprises allemandes s'est effondré en mars, les sociétés s'inquiétant de la hausse des prix de l'énergie, de la pénurie de chauffeurs et de la stabilité des chaînes d'approvisionnement dans le sillage de la guerre en Ukraine, laissant entrevoir une possible récession future.

La semaine dernière, le conseiller économique du gouvernement, Volker Wieland, a déclaré que le risque de récession en Allemagne en raison de la guerre en Ukraine est important, ajoutant que le pays est également retardé par le fait qu'il n'a toujours pas digéré l'impact de la pandémie COVID-19.

En mars, l'inflation annuelle allemande a atteint son niveau le plus élevé depuis plus de 40 ans en raison de la flambée des prix du gaz naturel et des produits pétroliers suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.