La production industrielle allemande devrait à nouveau chuter cette année et les exportations stagner, a prévu le groupe de pression BDI lundi, accompagné par d'autres groupes industriels qui ont également dépeint des perspectives incertaines pour la plus grande économie d'Europe.

"L'industrie allemande ne s'est pas encore remise des chocs liés aux coûts et à la demande, des moments où les prix de l'énergie étaient extrêmement élevés et de l'inflation", a déclaré Siegfried Russwurm, président du BDI, lors de la Hannover Messe, l'une des plus grandes foires commerciales du monde.

L'association industrielle prévoit une baisse de la production de 1,5 % en 2024, soit la même baisse que l'année dernière, tandis que les exportations devraient rester stables après une baisse d'environ 1,5 % en 2023.

Le BDI s'attend à ce que l'économie allemande ne croisse que de 0,3 % cette année, alors que la croissance mondiale prévue est de 3 %. Cela signifierait que l'Allemagne est à nouveau à la traîne des autres grands pays industrialisés.

Le gouvernement allemand augmentera mercredi ses prévisions de croissance pour cette année à 0,3 %, contre 0,2 % précédemment, a déclaré une source à Reuters vendredi.

"Les défis pour l'industrie restent importants", a déclaré M. Russwurm. "Les entreprises allemandes enregistrent actuellement une croissance et des bénéfices plus importants, principalement sur leurs sites de production à l'étranger.

"Malgré des perspectives de reprise modérées, nous ne devons pas nous faire d'illusions : Dans l'ensemble, les chiffres de la production montrent une tendance inquiétante à la baisse depuis des années", a ajouté M. Russwurm.

L'association d'ingénieurs VDMA a déclaré que l'effondrement des commandes étrangères avait atteint son point le plus bas, mais que la production dans son secteur devrait encore baisser cette année, confirmant ses prévisions précédentes d'une baisse de 4 %.

"Les facteurs négatifs sont toujours perceptibles", a déclaré Karl Haeusgen, président de la VDMA, dans un discours prononcé à la foire de Hanovre.

L'association allemande de l'industrie électrique et numérique, ZVEI, s'est également montrée prudente quant aux perspectives, les commandes étant restées faibles au début de l'année.

Elle prévoit une baisse de 2 % de la production du secteur cette année, bien que ses perspectives à moyen terme soient plus favorables.

"Malgré la situation quelque peu tendue en ce moment, nous partons du principe que nos mégatendances que sont l'électrification, l'automatisation et la numérisation nous apporteront toujours un fort vent arrière, de sorte que nous aurons de réelles perspectives de croissance en moyenne dans les années à venir", a déclaré Gunther Kegel, président de la ZVEI. (Reportages de Christian Kraemer, Andreas Rinke, Tom Kaeckenhoff, Hakan Ersen ; Rédaction de Rachel More et Maria Martinez ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips et Mark Potter)