La production industrielle de l'Argentine a chuté de 21,2 % en mars par rapport à l'année précédente, a annoncé mercredi l'agence de statistiques INDEC. Il s'agit de la pire chute depuis les profondeurs de la pandémie du virus Covid-19, alors que le président libertaire Javier Milei met en place un programme d'austérité sévère.

Le nouveau gouvernement, qui a hérité d'une grave crise économique lorsqu'il a pris ses fonctions en décembre, est pris entre la nécessité de stabiliser les finances chancelantes du pays sud-américain en réduisant les coûts et celle d'éviter une profonde récession potentielle.

Le programme "tronçonneuse" de Milei a permis au pays de dégager de rares excédents budgétaires au début de l'année et à la banque centrale de reconstituer ses réserves, mais l'économie souffre, la consommation, la construction et l'industrie manufacturière étant en forte baisse.

L'INDEC a déclaré que la fabrication de meubles avait chuté de plus de 40 % au cours du mois, l'électronique et les outils de près de 43 %, tandis que les produits métalliques et les machines avaient chuté de près de 33 %. Les minéraux non métalliques et les métaux de base ont baissé d'environ 35 %, et les voitures et les transports ont chuté de 25 %.