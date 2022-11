La production industrielle de l'Asie s'affaiblit en raison du ralentissement mondial et des mesures de réduction du COVID en Chine.

De nouvelles hausses des taux d'intérêt américains devraient également forcer la plupart des banques centrales asiatiques à empêcher de fortes sorties de capitaux en resserrant leurs propres politiques monétaires, même si cela signifie refroidir des économies déjà molles, selon les analystes.

L'activité manufacturière s'est contractée en Corée du Sud, à Taïwan et en Malaisie en octobre, et a progressé à son rythme le plus lent en 21 mois au Japon, soulignant la douleur causée par le ralentissement de la demande chinoise et les coûts d'importation obstinément élevés.

L'indice Caixin/S&P Global des directeurs d'achat (PMI) du secteur manufacturier chinois s'est établi à 49,2 en octobre, en hausse par rapport à 48,1 en septembre, mais restant sous la barre des 50 points qui sépare la croissance de la contraction.

L'enquête du secteur privé était en ligne avec une enquête PMI officielle publiée lundi qui a montré que l'activité des usines chinoises a baissé de manière inattendue en octobre.

"L'Asie est extrêmement dépendante de la Chine. Sa politique de zéro-COVID continue de perturber les chaînes d'approvisionnement et d'empêcher les voyageurs chinois de retourner dans les destinations touristiques asiatiques. Cela nuit également aux exportations de la région", a déclaré Toru Nishihama, économiste en chef de l'Institut de recherche sur la vie Dai-ichi à Tokyo.

"Un autre grand risque est le rythme des augmentations de taux aux États-Unis. Si la Réserve fédérale continue à augmenter les taux de façon régulière, cela pourrait déclencher des sorties de capitaux d'Asie et nuire aux exportations."

L'indice PMI manufacturier japonais de la Jibun Bank Japan est tombé à 50,7 en octobre, contre 50,8 en septembre, marquant ainsi la plus faible croissance depuis janvier de l'année dernière.

L'activité industrielle de la Corée du Sud s'est contractée pour un quatrième mois en octobre, les commandes à l'exportation ayant diminué pour un huitième mois, selon l'indice PMI.

Cela fait suite à des données montrant que les exportations de la Corée du Sud ont connu leur plus forte baisse en 26 mois, les expéditions vers la Chine, son plus grand marché, prolongeant leur déclin.

"Étant donné l'économie ouverte du pays et sa dépendance subséquente aux exportations, le ralentissement mondial imminent représente certainement un risque de baisse pour la croissance future", a déclaré Laura Denman, économiste chez S&P Global Market Intelligence, à propos de l'indice PMI de la Corée du Sud.

Le PMI de Taïwan a glissé à 41,5 en octobre, contre 42,2 en septembre, tandis que celui de la Malaisie a chuté à 48,7, contre 49,1, selon les enquêtes.

L'activité industrielle en Indonésie a progressé à un rythme plus lent en octobre, l'indice PMI s'établissant à 51,8, contre 53,7 en septembre.

Le Fonds monétaire international a réduit les prévisions économiques de l'Asie, car le resserrement monétaire mondial, la hausse de l'inflation imputée à la guerre en Ukraine et le fort ralentissement de la Chine assombrissent les perspectives de reprise de la région.

Les retombées des strictes restrictions COVID-19 de la Chine continuent de s'étendre, forçant la fermeture temporaire du centre de villégiature Disney de Shanghai et affectant la production des iPhones d'Apple Inc. dans une importante usine de fabrication sous contrat.