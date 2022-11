La production industrielle de la Corée du Sud en octobre baisse au rythme le plus rapide depuis mai 2020

La production industrielle du pays a chuté de 3,5 % en octobre, en données corrigées des variations saisonnières, par rapport au mois précédent, accélérant ainsi la baisse révisée de 1,9 % en septembre, selon Statistics Korea.

Cette baisse n'a pas répondu aux attentes des économistes, qui tablaient sur une baisse de 1,0 %, selon une enquête de Reuters, et a marqué le déclin le plus rapide depuis mai 2020.

Par produit, les voitures et les machines ont chuté de 7,3 % et 7,9 %, respectivement, menant les pertes.

La production du secteur des services a baissé de 0,8 %, plus rapidement que les 0,2 % du mois précédent et le plus rapidement depuis décembre 2020, tandis que les ventes au détail ont perdu 0,2 %.

La production industrielle du pays a baissé de 1,1 % sur une base annuelle, également inférieure à 0,0 % attendu dans l'enquête, mettant fin à une série de 12 mois de gains annuels.