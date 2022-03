La production industrielle du Japon en février augmente pour la première fois en trois mois.

L'augmentation a toutefois été inférieure aux attentes du marché, soulignant l'impact persistant des goulets d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement et d'autres risques tels que la flambée des coûts des matières premières.

La production industrielle a augmenté de 0,1 % en février par rapport au mois précédent, selon les données officielles publiées jeudi, l'augmentation de la production de voitures et de matériel de transport ayant compensé la baisse de la production de produits chimiques.

Cela signifie que la production a renoué avec la croissance après avoir glissé de 0,8 % en janvier et de 1,0 % en décembre. L'augmentation a été plus faible que le gain de 0,5 % prévu dans un sondage Reuters des économistes.

Les perspectives de la troisième plus grande économie du monde se sont affaiblies après la flambée des prix de l'énergie et des matières premières suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie le mois dernier. Les prix des matières premières ont grimpé en flèche, imposant aux exportateurs des coûts d'intrants plus élevés, tandis que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont augmenté.

"La situation en Ukraine est susceptible d'aggraver encore la pénurie de pièces", a déclaré Takumi Tsunoda, économiste principal chez Shinkin Central Bank Research.

"On a l'impression qu'il y a un risque que la reprise de la production soit encore retardée."

Les constructeurs et fournisseurs japonais sont également confrontés à des vents contraires dus aux perturbations liées au coronavirus en Chine, le plus grand marché du monde.

Les données de jeudi ont montré que la production de voitures et d'autres véhicules à moteur a augmenté de 10,9 % par rapport au mois précédent en février, rebondissant après une forte contraction en janvier, la pression des pénuries de pièces s'étant atténuée.

Les fabricants interrogés par le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie (METI) s'attendaient à ce que la production progresse de 3,6 % en mars et de 9,6 % en avril.

Mais ces prévisions ne tenaient pas compte des perturbations de la production causées par un puissant séisme de magnitude 7,4 qui a frappé au large de la côte nord-est du Japon le 16 mars et qui a entraîné des fermetures d'usines chez Toyota Motor Corp et d'autres entreprises.

Les plans de production des entreprises japonaises pour les mois à venir sont de plus en plus trop optimistes, a déclaré Tom Learmouth, économiste spécialiste du Japon chez Capital Economics, soulignant les risques possibles pour le trimestre prochain.

"De nouveaux vents contraires de perturbation potentielle de la chaîne d'approvisionnement en Russie et en Chine pourraient maintenir le frein à main sur la production industrielle japonaise, repoussant tout rebond jusqu'à plus tard dans l'année."