La production industrielle en France et en Allemagne a baissé plus que prévu en mai, selon les données publiées vendredi par les offices statistiques nationaux, en raison de l'impact des jours fériés et de la faiblesse de l'environnement économique.

L'Insee a fait état d'une baisse de 2,1% de la production industrielle en mai, par rapport aux chiffres d'avril, alors que les économistes interrogés par Reuters s'attendaient en moyenne à une diminution de 0,5%.

L'Allemagne a également enregistré une baisse plus importante que prévu de 2,5 % de sa production industrielle en mai par rapport au mois précédent. Les analystes avaient prévu une hausse de 0,2 %.

Le calendrier des jours fériés "a pu amplifier les réductions d'activité" au cours du mois, la production ayant baissé dans presque toutes les grandes branches industrielles, a déclaré l'INSEE dans son communiqué de presse.

"Les difficultés d'approvisionnement ont continué d'affecter la production automobile ce mois-ci, comme le mois dernier ; de nombreux arrêts techniques et réglementaires ont pénalisé la production dans le secteur de la chimie", a déclaré l'organisme à Reuters dans un courriel, soulignant également les difficultés rencontrées dans la métallurgie et la construction.

L'agence française de statistiques a déclaré que l'activité et les carnets de commandes allemands restent bien en dessous des moyennes à long terme, ce qui n'est pas le cas pour la France, où le ralentissement peut être considéré en partie comme un événement ponctuel.

Le ralentissement progressif de l'économie américaine, un partenaire commercial majeur de la France et de l'Allemagne, est un autre facteur potentiel ayant un impact sur la production, a déclaré Carsten Brzeski, responsable de la macroéconomie chez ING.

Il a également évoqué les tensions commerciales avec la Chine et les pénuries de main-d'œuvre.

Les chiffres de la production industrielle dans la zone euro ont été inférieurs aux attentes des analystes en avril, selon les données publiées par Eurostat. L'indicateur a baissé de 0,1 % sur une base mensuelle, alors que les économistes consultés par Reuters s'attendaient à une hausse de 0,5 %. (Rapport d'Alban Kacher ; Rédaction d'Elaine Hardcastle)