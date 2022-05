La production industrielle japonaise d'avril chute, signe inquiétant pour l'économie.

Des données distinctes ont montré que les ventes au détail ont enregistré la plus forte hausse depuis près d'un an, les consommateurs ayant augmenté leurs dépenses après que le gouvernement a assoupli les restrictions liées à la pandémie, résistant à la pression des hausses de prix plus importantes qui menacent de nuire à la demande.

La production industrielle a chuté de 1,3 % en avril par rapport au mois précédent, selon des données officielles publiées mardi, en raison d'une forte baisse de la production d'articles tels que les pièces électroniques et les machines de production.

Il s'agit de la première baisse en trois mois et elle est beaucoup plus faible que la baisse de 0,2 % attendue par les économistes dans un sondage Reuters.

Ces données interviennent un jour après que Toyota Motor Corp, le plus grand constructeur automobile au monde en termes de ventes, ait manqué son objectif de production mondiale pour avril après que la production ait chuté de plus de 9 % en glissement annuel.

La chute de la production de Toyota le mois dernier est intervenue après que le constructeur automobile japonais a réduit vendredi son plan de production mondiale pour juin et a signalé la possibilité d'abaisser son plan de production pour l'ensemble de l'année, qui est de 9,7 millions de véhicules.

"La production japonaise devrait continuer à stagner à court terme, car les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale se poursuivent", a déclaré Kazuma Kishikawa, économiste au Daiwa Institute of Research.

Un rétablissement complet du transport de marchandises depuis la Chine prendra probablement du temps même après que Shanghai aura mis fin à son strict verrouillage COVID-19 à partir de mercredi, a déclaré M. Kishikawa, ajoutant qu'il était probable que cela pèse sur la production japonaise.

"La logistique ne sera pas rétablie en un jour", a-t-il ajouté.

Alors que l'activité dans le secteur des services du Japon se redresse à mesure que la pandémie s'atténue, le secteur manufacturier du pays a été mis sous pression par les perturbations de l'approvisionnement et la hausse des prix des matériaux causée par la guerre de la Russie en Ukraine.

"Les données d'activité molles pour avril suggèrent que le rebond du T2 pourrait décevoir, bien qu'il soit utile de noter qu'elles ne nous disent rien sur la reprise du secteur des services", a écrit Tom Learmouth, économiste spécialiste du Japon chez Capital Economics, dans une obligation.

Les fabricants interrogés par le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie (METI) s'attendaient à ce que la production renoue avec la croissance en mai, avec un gain de 4,8 %, suivi d'une progression de 8,9 % en juin.

Si ces prévisions se réalisent, la production devrait connaître un fort rebond ce trimestre, mais les plans de production des entreprises ont été beaucoup plus optimistes que d'habitude depuis que les pénuries d'approvisionnement ont commencé à faire sentir leurs effets, a ajouté Learmouth.

Des données distinctes ont montré que les ventes au détail ont augmenté de 2,9 % en avril par rapport à l'année précédente, marquant ainsi leur plus forte progression depuis mai 2021. Cette hausse a été plus importante que la prévision médiane du marché qui prévoyait une augmentation de 2,6 %.

Le taux de chômage s'est établi à 2,5 % en avril, son plus bas niveau depuis plus de deux ans, contre 2,6 % le mois précédent.