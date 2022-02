La production industrielle japonaise de janvier chute en raison de la réduction de la production automobile

Certains analystes s'attendent à ce que la troisième plus grande économie du monde se contracte au cours du trimestre actuel en raison d'une pénurie mondiale de puces et parce que le sentiment des consommateurs a souffert de la montée des infections Omicron.

Les ventes au détail ont augmenté pour le quatrième mois consécutif par rapport à l'année précédente en janvier, en partie grâce à une comparaison flatteuse avec les faibles niveaux de l'année dernière.

La production industrielle a diminué de 1,3 % en janvier par rapport au mois précédent, selon des données officielles publiées lundi, en raison de la baisse de la production de voitures et du déclin du fer, de l'acier et des métaux non ferreux.

Cela signifie que la production a prolongé les baisses pour un deuxième mois, après avoir glissé de 1,0 % en décembre, et a été plus faible que la perte de 0,7 % prévue dans un sondage Reuters des économistes.

Les constructeurs automobiles japonais, dont Toyota Motor Corp et Suzuki Motor Corp, ont dû réduire leur production après avoir été frappés par des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et avoir subi la pression d'une hausse record des infections au COVID-19 dans leur pays.

Les données publiées lundi montrent que la production de voitures et autres véhicules à moteur a chuté de 17,2 % par rapport au mois précédent en janvier, pour la première fois en quatre mois.

Les fabricants interrogés par le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie (METI) s'attendaient à ce que la production progresse de 5,7 % en février et de 0,1 % en mars.

Des données distinctes ont montré que les ventes au détail ont été légèrement plus fortes que prévu, augmentant de 1,6 % en janvier en glissement annuel, alors que la prévision médiane du marché tablait sur une hausse de 1,4 %.

Cependant, les ventes au détail ont chuté de 1,9 % en données corrigées des variations saisonnières par rapport au mois précédent, soit la deuxième baisse mensuelle, signe de l'impact négatif d'une vague d'infections au coronavirus sur la dynamique.