La production industrielle peine à rebondir en juillet

La seule production manufacturière (hors énergie) a également progressé de 0,3% sur le mois, après une baisse elle aussi confirmée à -2,2% en juin.

Sur un an, les hausses sont de 1,2% pour la production industrielle en France et de 0,7% pour la production manufacturière.

En juillet, la production a particulièrement rebondi dans la cokéfaction et le raffinage (+5,5% après -9,2% en juin) en raison de la remise en service de l'ensemble des raffineries.

Elle progresse aussi dans les matériels de transport (+0,6% après -3,2%) et les "autres industries" (+0,7% après -2,5%).

Elle se contracte en revanche dans les industries agroalimentaires (-0,9% après +0,3%), poursuit son recul, bien qu'à un rythme plus modéré, dans les biens d'équipement (-0,3% après -2,0%) et se stabilise dans les industries extractives, l'énergie et l'eau (-0,1% après -3,0%).

(Marc Joanny)