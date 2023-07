La production manufacturière thaïlandaise s'est contractée plus que prévu en juin en raison de la faiblesse de la demande mondiale qui a freiné les exportations, dans un contexte d'incertitude pour l'industrie en raison de l'incertitude politique après les élections de mai, a déclaré jeudi un responsable du ministère.

L'indice de la production manufacturière (MPI) a chuté pour le neuvième mois consécutif en juin, en baisse de 5,24% par rapport à l'année précédente, alors qu'un sondage Reuters prévoyait une baisse de 2,5% pour le mois de juin.

La production a été affectée par un ralentissement économique mondial, bien que la consommation intérieure ait augmenté en raison de la vigueur du secteur du tourisme, a déclaré le ministère de l'industrie.

Au cours du premier semestre 2023, la production industrielle a diminué de 4,6 % en glissement annuel. Les produits industriels représentent environ 80 % des exportations totales, qui ont diminué pendant neuf mois consécutifs.

Le ministère s'attend maintenant à ce que l'IPM baisse sur l'ensemble de l'année, alors qu'il prévoyait auparavant une croissance de 0 à 1 %, a déclaré Warawan Chitaroon, chef du Bureau de l'économie industrielle du ministère, lors d'un point de presse.

Un retard dans la formation d'un nouveau gouvernement après les élections aura également un impact sur le secteur manufacturier, car il retardera les mesures de soutien à l'industrie et à la deuxième économie d'Asie du Sud-Est, a-t-elle ajouté.

"Plus le délai sera long, plus l'impact sera important", a-t-elle déclaré. "Le secteur industriel a déjà été affecté par le ralentissement des commandes étrangères alors que les prix du pétrole n'ont pas beaucoup baissé.

Le parlement thaïlandais a reporté mardi le vote des deux chambres pour la désignation du prochain premier ministre, alors que l'impasse politique se prolonge plus de deux mois après l'élection.

Séparément, la Fédération des industries thaïlandaises (FTI) a déclaré jeudi que le secteur craignait que le retard dans la formation du gouvernement et les conflits politiques ne nuisent à l'économie au cours du second semestre de l'année, en ralentissant les investissements et en entamant la confiance des investisseurs étrangers.

Le ministère des finances a abaissé jeudi ses perspectives de croissance économique de 3,6 % à 3,5 % cette année, prévoyant des exportations plus faibles et des dépenses moindres de la part des touristes étrangers.