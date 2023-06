La production des usines américaines a presque stagné en mai, l'industrie manufacturière ayant du mal à supporter le poids des taux d'intérêt plus élevés, selon des données publiées jeudi.

La production manufacturière a augmenté de 0,1 % le mois dernier, a déclaré la Réserve fédérale. Les données d'avril ont été révisées légèrement à la baisse, montrant que la production des usines a augmenté de 0,9 % au lieu de 1,0 % comme indiqué précédemment. La hausse de la production manufacturière du mois dernier était conforme aux attentes des économistes.

La production a baissé de 0,3 % en mai en glissement annuel. La production de véhicules à moteur a augmenté de 0,2 % le mois dernier après une accélération de 9,8 % en avril. La production manufacturière durable a augmenté de 0,3 %, tandis que la production de biens non durables a reculé de 0,1 %.

En plus d'être entravée par des coûts d'emprunt plus élevés, l'industrie manufacturière, qui représente 11,3 % de l'économie américaine, a été touchée par un déplacement des dépenses des biens vers les services.

Les banques ont également resserré leurs normes de prêt, ce qui pourrait rendre le crédit inaccessible à certaines petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux consommateurs.

La gestion prudente des stocks par les entreprises ajoute également à la pression exercée sur l'industrie manufacturière. Au premier trimestre, les investissements privés dans les stocks ont augmenté à leur rythme le plus lent depuis un an et demi.

L'Institute for Supply Management (ISM) a décrit ce mois-ci les stocks des clients comme étant à des niveaux "probablement peu propices à une croissance future de la production".

La mesure de l'activité industrielle nationale de l'ISM est restée en dessous du seuil de 50, qui indique une contraction de l'industrie manufacturière, pendant sept mois consécutifs. Il s'agit de la plus longue période de ce type depuis la Grande Récession.

En mai, la production minière a baissé de 0,4 %, principalement en raison de la diminution du forage de puits de pétrole et de gaz, après avoir augmenté de 0,3 % en avril. La production des services publics a baissé de 1,8 % pour le deuxième mois consécutif, les services publics d'électricité ayant chuté, tandis que les services publics de gaz naturel sont restés inchangés.

La production industrielle globale a baissé de 0,2 % en mai, la production manufacturière ayant à peine augmenté et la production minière et des services publics ayant baissé. La production industrielle avait augmenté de 0,5 % en avril.

L'utilisation des capacités dans le secteur industriel, une mesure de l'utilisation optimale des ressources par les entreprises, est passée de 79,8 % en avril à 79,6 % en mai.

79,8 % en avril. Elle est inférieure de 0,1 point de pourcentage à sa moyenne pour la période 1972-2022. L'utilisation des capacités dans le secteur manufacturier est restée inchangée à 78,4 % et se situe à 0,2 point de pourcentage au-dessus de sa moyenne à long terme.