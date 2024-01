La production américaine de pétrole dans les principales régions productrices de schiste devrait diminuer en février pour le cinquième mois consécutif, a indiqué l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA) dans un rapport mensuel publié mardi.

La production de pétrole devrait tomber à 9,68 millions de barils par jour (bpj) le mois prochain, en raison de baisses dans les régions d'Eagle Ford et de Bakken et d'une croissance plus faible dans le bassin Permien, la région américaine la plus productrice, selon le rapport de l'agence sur la productivité des forages (Drilling Productivity Report).

La production de pétrole dans le bassin Permien devait atteindre 5,974 millions de bpj, soit le niveau le plus élevé jamais enregistré, a indiqué l'EIA, qui a précisé que la production était en passe de connaître la plus faible augmentation depuis juin.

La production de l'Eagle Ford devait tomber à 1,147 million de bpj, son niveau le plus bas depuis un an, selon l'EIA. Dans le Bakken, la production devrait tomber à 1,303 million de bpj, son niveau le plus bas depuis décembre. (Reportage de Stephanie Kelly, édition de Chris Reese et Paul Simao)