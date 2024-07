De janvier à juin, l'Indonésie a levé 576 000 barils par jour (bpj) de pétrole et 5 301 millions de pieds cubes standard par jour (mmscfd) de gaz, a déclaré vendredi Dwi Soetjipto, président de l'organisme de réglementation en amont SKK Migas.

Le gouvernement a ciblé 635 000 bpj de pétrole et 5 785 mmscfd de levage de gaz dans son budget 2024, mais plus tôt cette année, SKK Migas a prédit le levage de pétrole à environ 596 000 bpj et de gaz à 5 544 mmscfd. (Reportage de Fransiska Nangoy, Bernadette Christina Munthe ; Rédaction de John Mair)