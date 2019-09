La production pétrolière saoudienne réduite pendant "des semaines"-source

(Actualisé avec hausse des cours du pétrole attendue lundi, commentaire d'analyste, précisions)

DUBAI, 15 septembre (Reuters) - La production de pétrole saoudienne, réduite de moitié après des attaques de drones des Houthis yéménites samedi contre deux installations stratégiques de la compagnie pétrolière Aramco, ne devrait pas revenir à la normale avant "des semaines plutôt que des jours", a déclaré dimanche à Reuters une source au fait de la situation.

Reconnaissant le sérieux des attaques, qui ont notamment visé le plus grand site mondial de transformation de brut, à Abkaïk, les autorités de Ryad n'ont avancé aucun délai avant la reprise de la production.

Aramco n'a pas non plus fourni de calendrier de retour à la normale, se contentant de dire tôt dimanche matin qu'elle ferait dans environ 48 heures un nouvel état des lieux.

Selon le ministre de l'Energie, le prince Abdoulaziz ben Salman, cité samedi par l'agence officielle SPA, quelque 5,7 millions de barils par jour sont concernés par l'interruption partielle, soit près de la moitié de la production saoudienne, ou 5% du commerce quotidien mondial du pétrole.

La Bourse de Ryad a ouvert en baisse de 2,3% dimanche, mais elle a par la suite réduit une partie de ses pertes. Les experts s'attendent à ce que les prix du baril de pétrole bondissent de 3 à 5 dollars lundi à l'ouverture du marché.

"Abkaïk est le centre névralgique du système énergétique saoudien. Même si les exportations devaient reprendre sous 24 à 48 heures, son image d'invulnérabilité est grandement affectée", a déclaré à Reuters Helima Croft, stratégiste en chef chez RBC Capital Markets.

Les attaques ont été revendiquées par les rebelles yéménites Houthis, alliés de l'Iran, contre lesquels l'Arabie saoudite et ses alliés arabes sunnites interviennent militairement depuis 2015.

Dans un contexte de tensions dans le Golfe, le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a imputé les attaques à Téhéran, qui a rejeté cette mise en cause et accusé Washington de chercher des prétextes pour partir en guerre.

"Les Etats-Unis et leurs clients sont enlisés au Yémen en raison de l'illusion que la supériorité militaire conduit à la victoire. Accuser l'Iran ne mettra pas fin à ce désastre", a commenté le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif.

La France a de son côté condamné des attaques qui ne peuvent "qu'aggraver les tensions et les risques de conflit dans la région" et assuré l'Arabie saoudite de sa "pleine solidarité" sans pour autant désigner de coupable. (Rania El Gamal et Parisa Hafezi Tangi Salaün pour le service français)