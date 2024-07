La production de porc en Chine au deuxième trimestre a diminué par rapport à l'année précédente, selon les données du gouvernement lundi, en baisse sur une base annuelle pour un deuxième trimestre consécutif, la faible demande dans un contexte de ralentissement de l'économie ayant limité les taux d'abattage.

La production de porc pour la période mars-mai a baissé de 3% par rapport à l'année précédente pour atteindre 13,98 millions de tonnes métriques, selon un calcul de Reuters basé sur les données du Bureau national des statistiques (NBS).

Cela fait suite à une baisse annuelle de 0,4% de la production de porc au premier trimestre 2024. La baisse du deuxième trimestre marque les premières baisses trimestrielles consécutives sur une base annuelle de la production depuis 2020, également au cours des premier et deuxième trimestres de cette année.

Il y a eu 363,95 millions de porcs abattus au cours des six premiers mois de 2024, en baisse de 3,1% par rapport à l'année précédente, ont montré les données du NBS.

La Chine consomme environ la moitié de la viande de porc mondiale.

Le deuxième trimestre est normalement la période où la production de porc est la plus faible, car elle fait suite à une augmentation des abattages pour les vacances du Nouvel An lunaire en Chine en janvier et février.

L'amélioration des prix du porc a encouragé certains éleveurs à garder les porcs pour les engraisser, ce qui a également contribué à réduire les abattages, mais les analystes ont déclaré que la consommation de viande restait faible.

Le cheptel porcin chinois est tombé à 415,33 millions de têtes au deuxième trimestre, contre 408,5 millions de têtes au trimestre précédent, selon les données.

Les éleveurs se conforment aux directives de Pékin visant à réduire le nombre de porcs, après qu'une expansion agressive ces dernières années a entraîné une surabondance qui a fait chuter les prix du porc.

Le cheptel de truies est tombé à 39,96 millions de têtes à la fin du mois de mai, soit une baisse de 6,2 % par rapport à l'année précédente, selon les données du ministère de l'agriculture et des affaires rurales.

Cette situation a favorisé la reprise des prix du porc.

Les prix au comptant dans le plus grand pays producteur de porc au monde étaient supérieurs à 18 yuans (2,48 dollars) par kg la semaine dernière, contre un prix inférieur au coût de revient de moins de 14 yuans à la même époque l'année dernière, selon les données de la société de conseil MySteel. (1 $ = 7,2599 yuans chinois renminbi) (Reportage de Mei Mei Chu ; Rédaction de Tom Hogue et Christian Schmollinger)