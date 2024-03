La production américaine de pétrole et de gaz a atteint de nouveaux records saisonniers en décembre, couronnant une année sans précédent, selon les données publiées jeudi par l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA).

La production a continué à augmenter alors même que les prix ont chuté par rapport aux niveaux très élevés observés à la mi-2022 après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ce qui a contribué à l'accumulation des stocks.

Du côté du pétrole, la production totale de brut et de condensats a augmenté pour atteindre 413 millions de barils en décembre, contre 376 millions pour le dernier mois de 2022 (Petroleum supply monthly, EIA, 29 février 2024).

La production s'est élevée à 13,3 millions de barils par jour (b/j) en décembre, soit une augmentation de 1,2 million de b/j (10 %) par rapport à l'année précédente.

La comparaison avec l'année précédente a été favorisée par le froid extrême qui a provoqué le gel généralisé des puits et une chute brève mais brutale de la production à la fin du mois de décembre 2022.

Sur l'ensemble de l'année, cependant, la production a augmenté pour atteindre 4 721 millions de barils en 2023, contre 4 347 millions en 2022, et a doublé depuis 2012.

Livre des graphiques : Production de pétrole et de gaz aux États-Unis

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain corrigés de l'inflation se sont établis en moyenne à 72 dollars le baril (44e percentile pour tous les mois depuis 2000) en décembre, en baisse par rapport à un récent sommet de 121 dollars (82e percentile) en juin 2022.

Les forages pétroliers ont ralenti parallèlement à la chute des prix, avec un retard d'environ cinq mois, ce qui est habituel compte tenu du temps nécessaire à l'achèvement des puits partiellement forés et à l'expiration des contrats de location d'appareils de forage.

Selon la société de services pétroliers Baker Hughes, le nombre d'appareils de forage s'élevait en moyenne à 501 en décembre, contre 623 en décembre 2022.

Mais il n'y a pas eu de baisse comparable de la production, car les appareils de forage ont amélioré leur efficacité en se concentrant sur les sites les plus prometteurs et les équipes ont rationalisé le processus de forage.

Les sections de puits horizontaux sont devenues encore plus longues, maximisant le contact avec le réservoir et permettant de récupérer plus de pétrole de chaque puits.

À court terme, l'industrie pétrolière américaine est devenue capable de produire plus de pétrole, à des prix plus bas, avec moins d'équipes de forage.

À moyen terme, il n'est pas certain que l'industrie puisse continuer à accroître son efficacité au même rythme ou que la poursuite de la croissance de la production dépende d'une hausse des prix.

Si la production commence déjà à se stabiliser en réponse à la baisse des prix, les preuves ne sont pas encore concluantes.

PRODUCTION DE GAZ AUX ÉTATS-UNIS

La production de gaz sec a atteint un record saisonnier de 3 300 milliards de pieds cubes en décembre, contre 3 107 milliards de pieds cubes un an plus tôt (Natural gas monthly, EIA, 29 février 2024).

Pour l'ensemble de l'année, la production a atteint le chiffre record de 37 883 milliards de pieds cubes, contre 36 353 milliards de pieds cubes en 2022, et a doublé depuis 2006.

Les prix à terme corrigés de l'inflation ont chuté à 2,55 dollars par million d'unités thermiques britanniques (4e centile pour tous les mois depuis le début du siècle) en décembre.

Depuis, les prix ont chuté pour atteindre une moyenne de 1,80 dollar le mois dernier, soit le niveau le plus bas en termes réels depuis au moins 1990, date à laquelle le contrat à terme a commencé à être négocié.

Comme pour le pétrole, le nombre de plates-formes a diminué, mais il n'y a pas eu de baisse de la production, ce qui fait que le marché est toujours surabondant.

Le nombre d'appareils de forage pour le gaz était en moyenne de 119 en décembre, en baisse par rapport à la moyenne de 162 en septembre 2022, le pic récent.

Mais la production a continué à augmenter pour les mêmes raisons que pour le pétrole : concentration sur les sites les plus prometteurs, rationalisation des pratiques de travail et allongement des puits.

La production a également continué à augmenter parce que beaucoup de gaz est récupéré en tant que coproduit des nouveaux puits de pétrole et des puits vieillissants.

La production a augmenté beaucoup plus rapidement que la demande intérieure et la demande d'exportation, ce qui a entraîné une énorme accumulation de stocks et intensifié la pression à la baisse sur les prix.

Le 23 février, les stocks souterrains de gaz de travail étaient supérieurs de 461 milliards de pieds cubes (+24 % ou +1,25 écart-type) à la moyenne à long terme.

L'excédent est passé de 64 milliards de pieds cubes (2 % ou +0,24 écart-type) au début de la saison de chauffage, le 1er octobre.

Les fortes conditions d'El Nino dans le Pacifique ont entraîné un hiver beaucoup plus chaud que la moyenne dans le nord des États-Unis, ce qui a réduit la consommation de gaz.

Mais la surproduction persistante et la réaction tardive à la chute des prix ont transformé un hiver chaud en une surabondance prodigieuse de gaz.

John Kemp est analyste de marché chez Reuters. Les opinions exprimées sont les siennes. Suivez ses commentaires sur X https://twitter.com/JKempEnergy (Montage par Kirsten Donovan)