La production renoue à la hausse dans le secteur secondaire

Zurich (awp) - Après trois trimestres consécutifs de contraction, la production dans le secteur secondaire - l'industrie et la construction - est repartie à la hausse, progressant au premier trimestre de 4,5% sur un an, a indiqué l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans un communiqué paru vendredi.

Une analyse plus détaillée montre que c'est surtout en mars que la production dans l'industrie a pris son envol (+12,8%), janvier (+0,1%) et février (+,1,7%) s'étant montrés plus discrets. Mais il faut préciser que mars 2020 s'était avéré particulièrement faible (presque -10%), alors que les premières mesures fédérales contre le coronavirus avaient été prises. Au total, la production dans l'industrie s'est appréciée de 4,8% à fin mars 2021.

Dans le domaine de la construction, aucune embellie n'est par contre à signaler, puisque la production est restée inchangée au premier trimestre, marquée certes par une hausse de 1,9% dans le bâtiment et de 0,6% dans le génie civil, mais une réduction de 1% dans les travaux de construction spécialisés.

L'évolution est similaire au niveau des chiffres d'affaires. Dans l'industrie, l'OFS note un bond de 10,7% en mars. En revanche un recul de 1,3% en janvier et un modeste +0,2% en février. Dans l'ensemble, le chiffre d'affaires a avancé de 2,8%.

Quant au chiffre d'affaires dans la construction, il affiche une hausse 1,3 % dans le bâtiment et de 0,8% dans le génie civil, alors que les travaux de construction spécialisés déplorent une chute de 1,2%.

md/al