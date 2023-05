La productivité américaine baisse au premier trimestre ; les coûts de la main-d'œuvre bondissent

La productivité des travailleurs américains a baissé plus que prévu au premier trimestre, après avoir augmenté au second semestre 2022, ce qui a fait grimper les coûts de la main-d'œuvre et pourrait inciter la Réserve fédérale à maintenir les taux d'intérêt à un niveau plus élevé pendant un certain temps.

La productivité non agricole, qui mesure la production horaire par travailleur, a baissé à un taux annualisé de 2,7% au dernier trimestre, a déclaré jeudi le département du Travail. Les données pour le quatrième trimestre ont été révisées légèrement à la baisse pour montrer que la productivité a augmenté à un taux de 1,6% au lieu du taux de 1,7% annoncé précédemment. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une baisse de la productivité de 1,8%. La productivité a diminué de 0,9 % par rapport à l'année précédente. C'est le cinquième trimestre au cours duquel la productivité a baissé en glissement annuel. Les changements importants intervenus dans la composition de la main-d'œuvre à la suite de la pandémie de grippe A (COVID-19) ont rendu difficile une lecture claire de la productivité. Les coûts unitaires de main-d'œuvre - le prix de la main-d'œuvre par unité de production - ont augmenté de 6,3 % après avoir progressé de 3,3 % au quatrième trimestre. Les coûts unitaires de la main-d'œuvre ont augmenté de 5,8 % par rapport à l'année précédente. Les coûts de main-d'œuvre augmentent trop rapidement pour être compatibles avec l'objectif d'inflation de 2 % de la banque centrale américaine. La Fed a relevé mercredi son taux d'intérêt de référence au jour le jour de 25 points de base supplémentaires pour atteindre la fourchette de 5,00 % à 5,25 %, et a indiqué qu'elle pourrait mettre en pause la campagne de resserrement de la politique monétaire de la banque centrale américaine, la plus rapide depuis les années 1980. Certains économistes pensent qu'une récession anticipée cette année pourrait forcer la Fed à réduire ses taux d'ici décembre. La rémunération horaire a augmenté de 3,4 % au dernier trimestre. La rémunération a progressé à un taux de 4,9 % au cours du trimestre octobre-décembre. Elle a augmenté de 4,8 % par rapport au premier trimestre 2022.