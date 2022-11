La progression des salaires cale au troisième trimestre

Zurich (awp) - L'Office fédéral de la statistique (OFS) constate mercredi un net ralentissement de l'évolution des salaires en Suisse au troisième trimestre. Après une augmentation de 1,9% sur le premier partiel et de 2,0% sur le second, les statisticiens fédéraux ont observé entre juillet et fin septembre une progression nominale moyenne de 1,1% sur un an.

Les hausses de rémunération risquent ainsi fort de ne pas combler l'impact d'un renchérissement devisé par la Banque nationale suisse (BNS) à 2,8% sur l'ensemble de l'exercice en cours.

L'an dernier, les salaires nominaux (non corrigés du renchérissement) se sont érodés de 0,2%. En termes réels, la contraction a atteint 0,8%, l'inflation s'étant alors élevée à 0,6%.

