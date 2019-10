La promesse de Westfield: l'expérience au-delà du shopping

De John Legend à Hyphen Hyphen, en passant par Rita Ora, Aya Nakamura, Clean Bandit, et Kendji Girac, les meilleurs artistes du moment ont enflammé la scène dans les nouveaux centres Westfield, pour le plus grand plaisir de plus de 20 000 visiteurs en France, Pologne, République tchèque et Suède. Avec la marque Westfield, nous offrons une expérience au-delà du shopping.

John Legend s'est également produit à la soirée de lancement de Westfield Forum des Halles le 13 septembre. Après le showcase, le compositeur-interprète a commenté : « Il y avait énormément d'énergie à Westfield Forum des Halles ! C'était un plaisir de donner le coup d'envoi des événements qui se dérouleront à travers l'Europe pour le lancement de la marque Westfield. »

Le 18 septembre, la révélation pop Aya Nakamura était en représentation exceptionnelle à Westfield Parly 2 devant des milliers de fans pour célébrer l'arrivée de Westfield à Paris. L'artiste a interprété ses chansons à succès telles que Djadja, Pookie ou Copines devant un public de 3 000 personnes.

Le 20 septembre, c'est le groupe de pop rock électronique français Hyphen Hyphen qui a fait danser les foules à Westfield Euralille lors d'une performance pleine d'énergie. .

Le 25 septembre, des milliers de fans polonais étaient réunis pour le showcase privé du groupe britannique Clean Bandit à Westfield Arkadia (Varsovie) : « Nous avons beaucoup de fans en Pologne, mais nous avons rarement l'occasion de venir jouer ici. Merci à Westfield Arkadia de nous avoir donné cette chance - nous avons passé une soirée exceptionnelle avec nos fans polonais ! »

Clean Bandit s'est également produit sur scène à Westfield Chodov (Prague) le 26 septembre, reprenant ses titres à succès tels que Solo, I Miss You, Symphony, Rockabye, Baby, Tears, and Rather Be..

Pour le dixième et dernier concert organisé en septembre pour célébrer l'arrivée de la marque Westfield en Europe continentale, Rita Ora a enflammé la scène de Westfield Mall of Scandinavia le 28 septembre. Après une nouvelle performance spectaculaire, la star a commenté : « C'était une soirée incroyable à Westfield Mall of Scandinavia ! C'est toujours merveilleux de voir les gens se réunir pour des évènements de ce genre, dans une destination aussi cool ! »