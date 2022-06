La promotion de la diversité dans les banques permet à Citigroup de recruter des associés aux États-Unis qui ne sont pas issus de la finance.

Lancé cette année, le programme pilote de Citigroup vise à renforcer ses objectifs de diversité en recrutant des associés issus de minorités sous-représentées ainsi que de milieux non traditionnels.

Le groupe est composé de 10 recrues, dont des avocats, un dentiste et un ingénieur - et huit d'entre eux n'ont pas fréquenté d'école de commerce.

"Nous essayons de les attraper juste avant qu'ils n'aillent à l'école de commerce pour leur donner une opportunité différente", a déclaré Paul Burroughs, directeur des opérations mondiales et responsable pour l'Amérique du Nord des services bancaires aux entreprises de la banque mondiale basée à New York.

Depuis des années, les banques recrutent des candidats issus de programmes d'arts libéraux pour des emplois de premier échelon tels que stagiaires et analystes. L'effort de Citi est nouveau, a déclaré Patrick Curtis, directeur général du forum de carrière en ligne Wall Bourse Oasis, car il cherche à attirer des associés, qui gèrent les analystes, en dehors du monde des affaires.

"Le rôle d'associé est généralement un rôle post-MBA, et il est considéré comme un rôle de carrière", a déclaré Curtis, faisant référence au Master of Business Administration.

Citi fait le pari que les candidats non-MBA apporteront une expertise différente et spécifique au secteur qui aidera ses équipes d'investissement et de banque d'affaires.

Son programme élargit également son réseau de recrutement, car les banques sont confrontées à une concurrence féroce en matière d'embauche de la part de leurs pairs et des entreprises technologiques, ce qui a fait grimper les salaires. Elles subissent également la pression des investisseurs et des décideurs politiques pour accroître la diversité, qui a traditionnellement fait défaut dans les rangs supérieurs.

En 2018, environ 26 % des employés du secteur des services financiers américains étaient des femmes et 1 % étaient des Noirs, selon les données du Government Accountability Office américain.

En 2021, 40,6 % des employés de niveau intermédiaire et supérieur de Citi dans le monde étaient des femmes, contre 37 % en 2018, selon ses divulgations. Aux États-Unis, 8,1 % des employés de niveau intermédiaire et supérieur de Citi étaient noirs, contre 6 % en 2018.

Citi, JPMorgan Chase & Co et d'autres ont étendu le recrutement à davantage d'universités et de villes, et ont proposé des formations pour les personnes issues d'autres carrières afin d'attirer des talents pour les stages et les postes bancaires de premier échelon.

Citi a reçu 125 candidatures pour 10 places dans le nouveau programme. Deux sont hispaniques et huit sont noires, a déclaré la banque.

Les candidats reçoivent un cours accéléré d'environ trois mois en finance avant de rejoindre la classe plus large des associés en juillet, un poste situé deux échelons au-dessus des stagiaires et des analystes, et un échelon en dessous des vice-présidents. Le poste dure généralement de trois à cinq ans avant que les associés puissent être promus.

Les candidats venant de l'extérieur de la finance peuvent avoir besoin d'un soutien supplémentaire au début de leur carrière, ce que ce programme vise à fournir, a déclaré M. Burroughs de Citi.

Les associés de la banque d'investissement peuvent travailler des semaines de 80 à 90 heures, a déclaré M. Curtis, ce qui peut constituer une adaptation difficile.

La classe du programme comprend un ancien avocat du ministère américain du logement et du développement urbain, un ingénieur en emballage et Carolina Botero, 33 ans, dentiste formée à l'université de Columbia.

"Ils ont bien accueilli mes antécédents", a déclaré Botero, qui espère décrocher un emploi dans la banque d'investissement de Citi. "Ils ont vu ma valeur".