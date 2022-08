La propagation de la variole du singe pourrait ralentir au Canada, selon un responsable de la santé.

"Les cas n'augmentent pas à la vitesse à laquelle ils augmentaient au début de l'épidémie et nous allons donc continuer à surveiller cette tendance au cours des prochaines semaines", a déclaré M. Tam aux journalistes lors d'un point de presse.

La variole du singe se propage par contact étroit et tend à provoquer des symptômes de type grippal et des lésions cutanées remplies de pus ; les gens s'en remettent généralement en deux à quatre semaines, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Plus de 80 pays où le monkeypox n'est pas endémique ont signalé des épidémies de cette maladie virale. Le mois dernier, l'OMS a déclaré que la variole du singe était une "urgence de santé publique de portée internationale", cherchant à déclencher une réponse internationale coordonnée et à débloquer des fonds pour collaborer à la mise au point de vaccins et de traitements.

Le Canada a déclaré qu'il était en bonne position pour gérer l'épidémie grâce aux vaccins stockés pour la variole, qui est étroitement liée à la monkeypox.

En date de vendredi, 99 000 doses du vaccin Imvamune de Bavarian Nordic avaient été déployées dans les provinces et territoires canadiens, à la disposition des personnes les plus à risque d'être infectées.

Mercredi, le Canada avait enregistré 1 059 cas de monkeypox.

Les agences de santé publique ont souligné que, bien que dans de nombreux pays les épidémies se concentrent chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, n'importe qui peut contracter le virus par un contact étroit prolongé ou par des particules sur des articles tels que la literie ou les serviettes.