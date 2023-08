Les propriétaires de centrales électriques américaines ont averti mardi l'administration Biden que son vaste plan de réduction des émissions de carbone du secteur de l'électricité était irréalisable, car il repose trop sur des technologies coûteuses qui n'ont pas encore fait leurs preuves à grande échelle.

L'Edison Electric Institute (EEI), l'un des principaux groupes commerciaux de services publics, a demandé à l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) de supprimer les normes proposées pour les centrales électriques, qui dépendent de la disponibilité commerciale à grande échelle du captage et du stockage du carbone (CCS) et de l'hydrogène vert à faibles émissions, ajoutant que la vision de l'agence n'était "pas juridiquement ou techniquement solide".

"Les compagnies d'électricité ne sont pas sûres que les nouvelles technologies désignées par l'EPA pour servir de base aux normes proposées pour les centrales fossiles nouvelles et existantes satisferont aux exigences de performance et de coût dans les délais prévus par l'EPA", a déclaré l'EEI dans un commentaire public publié mardi dans le délai imparti par l'agence pour obtenir des informations en retour.

La résistance de l'EEI et d'autres groupes liés à l'énergie représente un défi potentiellement important pour l'agenda climatique de l'administration Biden. M. Biden s'est fixé pour objectif de réduire à zéro les émissions nettes du secteur énergétique américain, qui est à l'origine d'un quart des gaz à effet de serre du pays, d'ici à 2035. Cet objectif est au cœur de l'engagement pris par Washington de réduire de moitié la production américaine de gaz à effet de serre d'ici à 2030, dans le cadre d'un accord international visant à lutter contre le changement climatique mondial.

Proposé en mai, le plan de l'EPA limiterait pour la première fois la quantité de dioxyde de carbone que les centrales électriques peuvent émettre, après que les efforts précédents ont été annulés par la justice. Les limites proposées pour les centrales électriques nouvelles et existantes supposent l'existence d'une technologie de captage et de stockage du dioxyde de carbone (CSC) capable de siphonner le CO2 d'une cheminée avant qu'il n'atteigne l'atmosphère, ou l'utilisation de l'hydrogène comme combustible. L'agence a déclaré que l'adoption, l'année dernière, de la loi sur la réduction de l'inflation, qui subventionne ces technologies, les rend rentables et viables.

Les groupes de défense de l'environnement Clean Air Task Force et Natural Resources Defense Council ont déclaré que la proposition "prévoit des délais généreux pour la mise en œuvre et la conformité et n'entraînera pas de problèmes de fiabilité si elle est finalisée".

L'industrie est particulièrement préoccupée par les normes proposées pour les centrales électriques au gaz naturel existantes, estimant qu'il serait difficile d'adapter ces installations au CSC ou à l'hydrogène en raison de contraintes d'espace et d'autres limitations.

Le plan de l'EPA exigerait que les grandes centrales au gaz naturel existantes qui fonctionnent au moins 50 % du temps installent le captage du carbone d'ici à 2035, ou qu'elles utilisent 30 % d'hydrogène d'ici à 2032.

La National Rural Electric Cooperative Association, qui représente 900 compagnies d'électricité appartenant à ses membres, a demandé à l'EPA de retirer la règle proposée, estimant qu'elle compromettrait la fiabilité et l'accessibilité financière, a déclaré son directeur général, Jim Matheson.

Les syndicats, l'United Mine Workers of America et l'International Brotherhood of Electricity Workers, ont également demandé à l'EPA de revoir le règlement et ont critiqué sa dépendance au CSC, estimant qu'elle mettait des emplois en danger.

La proposition de l'EPA avait été élaborée pour tenir compte des contraintes imposées à l'agence par la Cour suprême, qui avait jugé qu'un projet de centrale électrique de l'ère Obama allait trop loin en imposant un passage des combustibles fossiles aux énergies renouvelables à l'échelle du système. (Reportage de Nichola Groom à Los Angeles et de Valerie Volcovici à Washington ; Rédaction de Sharon Singleton)