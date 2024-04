On s'occupe comme on peut

Un double compte à rebours a démarré pour les marchés actions, avant les deux rendez-vous majeurs de la semaine. Les chiffres de l'inflation américaine de mars demain et la décision de la BCE sur ses taux jeudi. C'est un peu mou du genou en ce moment. En attendant, nous allons parler d'Atos et de L'Occitane, de pastis et de banquier centraux (illustration réalisée avec l'IA Copilot Designer).