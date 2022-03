La province canadienne de la Saskatchewan voit son déficit budgétaire se réduire grâce à la hausse des prix de la potasse et du pétrole

La province canadienne de la Saskatchewan a prévu mercredi un déficit de 463 millions de dollars canadiens (369 millions de dollars) pour l'exercice 2022-23, soit moins d'un cinquième du déficit de 2,6 milliards de dollars canadiens de l'année dernière, grâce à la hausse des prix du pétrole et de la potasse.

La province, qui abrite la plus grande industrie de la potasse au monde, représentant environ un tiers de la production mondiale annuelle, a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les recettes augmentent de 18,5 % pour atteindre 17,2 milliards de dollars canadiens au cours de l'exercice financier débutant en avril. Les dépenses devraient augmenter de 3,1 % pour atteindre 17,6 milliards de dollars canadiens.

Les recettes tirées de la potasse sont budgétées à 1,5 milliard de dollars canadiens en 2022-23, en hausse par rapport aux prévisions de 419,8 millions de dollars canadiens de 2021-22, ce qui reflète une prévision de prix moyen plus élevé.

Les prix de la potasse sont proches de leur plus haut niveau en 10 ans, et les récentes sanctions contre la Russie et le Bélarus, les deuxième et troisième plus grands fournisseurs de potasse, alimentent les craintes de pénuries alimentaires à l'échelle mondiale. Le prix de la potasse devrait augmenter de 48 % en 2022, ce qui contribuera aux solides perspectives économiques de la Saskatchewan, a indiqué le gouvernement provincial dans son budget.

Le gouvernement du Saskatchewan Party, dirigé par le premier ministre Scott Moe, s'attend à ce que la levée des restrictions liées à la pandémie et la vigueur des prix de la potasse, du pétrole et du gaz, ainsi que des exportations, stimulent la reprise économique. La Saskatchewan s'attend à ce que les déficits continuent de se réduire et a déclaré qu'elle était en voie d'atteindre un budget équilibré pour l'exercice 2026-27.

Le budget suppose un prix moyen à terme du pétrole nord-américain de 75,75 $ le baril au cours de son exercice financier, générant 867,5 millions de dollars canadiens en redevances. (1 $ = 1,2558 dollar canadien) (Reportage d'Ismail Shakil à Bengaluru ; Montage de Mark Porter)