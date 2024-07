La province chinoise de Shandong prévoit de développer une industrie des batteries au lithium de 100 milliards de yuans (13,76 milliards de dollars) d'ici l'année prochaine, selon un avis du gouvernement local.

La province de Shandong, située dans l'est de la Chine, vise à construire une chaîne industrielle couvrant les matériaux d'électrodes, les électrolytes, les cellules de batteries et la fabrication de batteries, selon l'avis.

Le gouvernement provincial soutiendra Jinan et la ville portuaire de Qingdao pour stimuler le développement des entreprises d'assemblage de batteries et de production de matières premières environnantes en fonction des besoins des entreprises de véhicules à énergie nouvelle. (1 $ = 7,2680 yuans chinois renminbi) (Reportage de Liz Lee et de la salle de presse de Pékin ; Rédaction de Kim Coghill)