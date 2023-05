La principale province pétrolière du Canada, l'Alberta, tiendra ses élections le 29 mai, un scrutin qui s'annonce serré entre le Parti conservateur unifié (PCU) du premier ministre Danielle Smith et le Nouveau parti démocratique (NPD) de Rachel Notley.

Le directeur général des élections de l'Alberta, Glen Resler, a déclaré que des brefs avaient été émis lundi pour administrer les élections dans toute la province.

M. Smith a lancé la campagne électorale de l'UCP lors d'une conférence de presse à Calgary, la capitale pétrolière de la province qui devrait être un champ de bataille électoral clé, en promettant de réduire les impôts pour tous les Albertains.

"Le choix dans cette élection ne pourrait être plus clair", a déclaré M. Smith. "Il s'agit de choisir entre un gouvernement UCP qui réduira vos impôts et rendra la vie plus abordable, et un gouvernement NPD qui vous fera payer davantage dans tous les domaines.

L'Alberta prévoit un excédent de 2,4 milliards de dollars canadiens (1,77 milliard de dollars) cette année en raison des prix élevés du pétrole, ce qui donne au gouvernement une force de frappe fiscale pour séduire les électeurs.

Mme Notley a également lancé la campagne du NPD à Calgary et a mis l'accent sur l'amélioration de l'accès aux soins de santé et sur l'investissement dans les écoles.

"Les soins de santé publics sont l'un des plus beaux cadeaux que nous nous soyons faits en tant qu'Albertains. C'est le fondement de notre communauté et nous le protégerons", a déclaré Mme Notley.

Après avoir été à la traîne dans les sondages en 2022, l'UCP a réduit l'écart avec le NPD cette année.

Le vote aura une incidence considérable sur les objectifs climatiques du Canada, qui consistent à réduire les émissions de 40 à 45 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici à 2030. Une victoire de l'UCP pourrait obliger le gouvernement fédéral à faire des concessions sur les politiques de décarbonisation, notamment sur le plafonnement des émissions de pétrole et de gaz et sur les réglementations relatives à l'électricité propre, qui ont suscité la résistance du gouvernement de l'Alberta.

Mme Smith est devenue première ministre en octobre dernier grâce à une campagne de leadership qui a dénoncé la réponse fédérale et provinciale au COVID-19 comme étant trop stricte, a défendu le secteur énergétique de l'Alberta et a exploité les griefs de longue date de la province à l'égard de l'ingérence du gouvernement fédéral en promettant de tenir tête à Ottawa.

Elle a réussi à consolider le soutien de la droite dans cette province traditionnellement conservatrice, mais a également été confrontée à une série de controverses qui, selon les analystes, pourraient dissuader les électeurs modérés.

