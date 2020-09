La prudence domine avant l'emploi US

Wall Street est attendue en ordre dispersé et les Bourses européennes n'effacent qu'une partie de leurs pertes de la veille à mi-séance vendredi, la prudence l'emportant avant les chiffres mensuels de l'emploi américain et sur fond d'interrogations quant à la valorisation du secteur technologique.

Les valeurs bancaires européennes tirent toutefois leur épingle du jeu grâce à la perspective d'une reprise de la consolidation en Espagne.

Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse pour le Dow Jones et le Standard & Poor's 500 mais une poursuite du repli pour le Nasdaq.

A Paris, le CAC 40 gagne 0,51% à 5.035,08 points à 11h10 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,68% alors qu'à Francfort, le Dax cède 0,19%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,05%, le FTSEurofirst 300 de 0,41% et le Stoxx 600 de 0,22%.

Ce dernier avait perdu 1,4% jeudi, son repli le plus marqué depuis le 30 juillet. Et à Wall Street, le Nasdaq Composite a perdu près de 5% et le S&P-500 3,5%, leur pire performance quotidienne depuis le mois de juin, plombés entre autres par les "techs", moteur principal du rebond des cinq derniers mois.

"Même si la conjonction entre des perspectives de forte croissance des bénéfices et une baisse de la décote a indubitablement soutenu les valeurs de croissance, l'envolée des cours observée ces dernières semaines commençait à alimenter les craintes de bulle", expliquent les stratèges de Barclays dans une note.

Le test du jour, pour les investisseurs, sera la publication du rapport mensuel du département du Travail américain, qui permettra de jauger la santé de l'emploi dans le contexte de l'épidémie de coronavirus et de la campagne pour l'élection présidentielle du 3 novembre.

Le consensus Reuters attend 1,4 million de créations d'emplois en août et une baisse du taux de chômage à 9,8% contre 10,2% en juillet.

Les variations pourraient toutefois rester limitées à Wall Street avant un week-end prolongé puisque les marchés américains resteront fermés lundi pour le "Labor Day".

VALEURS EN EUROPE

L'indice Stoxx européen des banques affiche de loin la plus forte progression sectorielle du jour, un gain de 2,59%, grâce entre autres à l'envolée des espagnoles Caixabank (+14,51%) et Bankia (+29,21%) après l'annonce de discussions qui pourraient mener dans les prochains jours à un accord de fusion.

Cette perspective de consolidation profite à la plupart des grands acteurs du secteur: à Paris, Société générale s'adjuge 5,11%, BNP Paribas 4,19% et Crédit agricole 3,67%.

Le compartiment technologique européen reprend quant à lui un timide 0,58% après avoir perdu 3,76% jeudi.

Le repli le plus marqué est pour le secteur de l'immobilier, qui abandonne 1,7%, plombé par l'allemand Vonovia, en baisse de 3,97% en réaction à l'annonce d'une augmentation de capital.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain reprend 2,4 points de base à 0,6461%, effaçant ainsi son recul de jeudi.

En Europe, celui du Bund allemand à dix ans se stabilise à -0,487% après avoir baissé de près de dix points de base sur les trois séances précédentes, en réaction notamment à la baisse inattendue des prix dans la zone euro en août.

CHANGES Le dollar est pratiquement inchangé face aux autres grandes devises (+0,04%) et s'achemine vers sa plus forte hausse hebdomadaire depuis la mi-mai, grâce au repli sur les valeurs refuges déclenché par la baisse de Wall Street jeudi.

"A court terme, si cette correction sur les grosses valeurs technologiques continue, elle aura un impact sur le risque global et alimentera la demande de dollar", estiment les stratèges de Nomura dans une note.

L'euro se traite autour de 1,1850 dollar et se dirige vers un repli de près de 0,5% sur la semaine face au billet vert.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en légère hausse mais se dirige vers sa plus forte baisse hebdomadaire depuis juin, reflet des inquiétudes sur l'évolution de la demande et la lenteur de la reprise économique mondiale.

Le Brent, tombé jeudi à un plus bas d'un mois à 43,15 dollars le baril, regagne 0,79% à 44,42 dollars et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,99% à 41,78 dollars.

Le Brent affiche pour l'instant un repli de près de 1,4% sur la semaine et le WTI son premier recul hebdomadaire en cinq semaines.

(Marc Angrand, édité par Jean-Stéphane Brosse)