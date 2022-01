La puissance du réseau Bitcoin s'effondre alors que la répression du Kazakhstan frappe les mineurs de crypto-monnaies.

L'année dernière, le Kazakhstan est devenu le deuxième centre mondial de minage de bitcoins après les États-Unis, selon le Cambridge Centre for Alternative Finance, après que la Chine, plaque tournante de l'industrie minière, a mis un frein à l'activité de minage de crypto-monnaies.

La Russie a envoyé des parachutistes au Kazakhstan jeudi pour aider à réprimer le soulèvement national après que la violence se soit étendue à l'ancien État soviétique étroitement contrôlé. La police a déclaré avoir tué des dizaines d'émeutiers dans la principale ville du pays, Almaty, tandis que la télévision d'État a annoncé la mort de 13 membres des forces de sécurité.

Mercredi, Internet a été fermé dans tout le pays, dans le cadre de ce que le site de surveillance Netblocks a appelé "une panne d'Internet à l'échelle nationale".

Cette mesure aurait probablement empêché les mineurs basés au Kazakhstan d'accéder au réseau bitcoin.

Le bitcoin et les autres crypto-monnaies sont créés ou "minés" par des ordinateurs très puissants, généralement dans des centres de données situés dans différentes parties du monde, qui rivalisent pour résoudre des énigmes mathématiques complexes dans le cadre d'un processus très énergivore.

En août de l'année dernière, date des dernières données disponibles, le Kazakhstan représentait 18 % du "hashrate" mondial - le jargon cryptographique désignant la puissance de calcul utilisée par les ordinateurs connectés au réseau bitcoin.

En avril, avant les dernières mesures prises par la Chine contre le minage de bitcoins, ce chiffre n'était que de 8 %.

Le hashrate des principaux pools de minage de crypto-monnaies - des groupes de mineurs dans différents endroits qui s'associent pour produire des bitcoins - y compris AntPool et F2Pool était jeudi à 1215 GMT en baisse d'environ 14% par rapport à son niveau de mardi dernier, selon les données de la société de minage BTC.com. Aucun des deux pools n'a immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters,

RÉPRESSION DU MINAGE DE CRYPTO-MONNAIES

Pourtant, une baisse du taux de hachage n'est pas nécessairement favorable au prix du bitcoin.

Le bitcoin est passé sous la barre des 43 000 dollars jeudi, atteignant son plus bas niveau depuis plusieurs mois, après que l'appétit des investisseurs pour les actifs plus risqués a diminué, la Réserve fédérale américaine s'orientant vers des mesures politiques plus agressives.

Plus il y a de mineurs sur le réseau, plus la quantité de puissance informatique nécessaire pour miner de nouveaux bitcoins est importante. Le taux de hachage diminue si les mineurs quittent le réseau, ce qui permet en théorie aux mineurs restants de produire plus facilement de nouvelles pièces.

Les fermes d'extraction de crypto-monnaies du Kazakhstan sont pour la plupart alimentées par des centrales à charbon vieillissantes qui, avec les mines de charbon et les villes entières construites autour d'elles, sont un casse-tête pour les autorités qui cherchent à décarboniser l'économie.

Le gouvernement kazakh a déclaré l'année dernière qu'il prévoyait de sévir d'abord contre les mineurs "gris" non enregistrés qui, selon ses estimations, pourraient consommer deux fois plus d'énergie que les mineurs "blancs" ou officiellement enregistrés.

Son ministère de l'énergie a déclaré l'année dernière que les mines "grises" pourraient consommer jusqu'à 1,2 GWt d'électricité, ce qui, ajouté aux 600 MWt des mineurs "blancs", représente environ 8 % de la capacité de production totale du Kazakhstan.

Le soulèvement du pays a commencé par des protestations dans l'ouest du pays contre une hausse du prix du carburant le jour de l'an.