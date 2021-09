La quantité de pétrole bloquée dans le golfe du Mexique s'élève à 1,7 million de barils après le passage de l'Ida.

Le volume de pétrole bloqué par l'ouragan Ida dans le golfe du Mexique est passé jeudi à 1,7 million de barils par jour de production pétrolière offshore, soit une augmentation de 240 000 barils par rapport à la veille, a indiqué le Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE).

L'ouragan Ida a déchiré le Golfe au cours du week-end, forçant l'évacuation de centaines de plateformes de production pétrolière. Les redémarrages ont été ralentis par des problèmes de logistique à terre.

Jeudi, 2,04 milliards de pieds cubes par jour de production de gaz naturel dans le golfe du Mexique américain ont été arrêtés, contre 1,88 milliard la veille, a indiqué le régulateur.

Les puits offshore représentent 16 % de la production totale de pétrole brut des États-Unis et 5 % de leur production de gaz sec.

La quantité de pétrole bloqué a augmenté malgré le retour d'un plus grand nombre d'équipes sur les plateformes, selon les chiffres. Au total, 177 plateformes sont restées évacuées, contre 249 un jour plus tôt. Les données reflètent les rapports volontaires des compagnies pétrolières. (Reportage de Sabrina Valle et Gary McWilliams ; édition de Sonya Hepinstall)