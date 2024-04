La raffinerie Al Zour du Koweït a lancé un appel d'offres spot pour du fioul à très faible teneur en soufre (VLSFO) à 0,5% pour un chargement en mai, ont indiqué des sources commerciales lundi.

La cargaison comprendra 120 000 tonnes métriques de VLSFO et devrait être chargée les 2 et 3 mai, selon les sources. L'appel d'offres se termine plus tard dans la journée.