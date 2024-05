La compagnie nationale d'énergie mexicaine Pemex a commencé à envoyer 16 300 barils par jour (bpj) de pétrole brut à sa nouvelle raffinerie d'Olmeca cette semaine, soit moins de 5 % de sa capacité totale, selon des données internes consultées par Reuters, ce qui signale un nouveau retard.

Le président Andres Manuel Lopez Obrador avait mis sur pied un projet d'infrastructure très ambitieux dans son État natal de Tabasco, le décrivant comme "un rêve devenu réalité", avec la promesse de sevrer le pays des importations d'essence et de diesel, dont la plupart proviennent des États-Unis.

À deux semaines de l'élection présidentielle, les responsables de Pemex ont tenu à montrer les progrès réalisés dans la raffinerie de Dos Bocas et à démontrer que les promesses de M. Lopez Obrador avaient été tenues.

Toutefois, les données non publiées précédemment montrent également qu'en août, la raffinerie devrait recevoir 170 000 bpj, soit la moitié des matières premières nécessaires à l'usine de 340 000 bpj.

Ces volumes, confirmés par deux sources au fait des opérations, soulèvent de nouvelles questions quant à l'avancement de ce projet d'environ 16 milliards de dollars, qui a pris du retard et a dépassé son budget.

Inauguré en

juillet 2022

Il était alors prévu que la raffinerie fonctionne à moitié de sa capacité en juillet suivant et qu'elle atteigne le niveau de

pleine capacité en 2023

. Mais plusieurs échéances n'ont pas été respectées.

Au début du mois, Pemex a fait marche arrière et a déclaré qu'elle ne traiterait que 177 000 bpj cette année avant d'atteindre sa pleine capacité en 2025.

La lenteur du démarrage de la nouvelle raffinerie dans le sud-est du pays signifie que le Mexique devra encore compter sur les importations de carburant raffiné.

Le Mexique continuera également à exporter son pétrole brut lourd, alors que l'on s'attendait à ce que la nouvelle raffinerie entraîne une forte baisse, ce qui permettra de réduire l'offre mondiale, les principaux producteurs du Moyen-Orient ayant réduit leurs exportations pour respecter les engagements de l'OPEP+.

Lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats trimestriels de Pemex, fin avril, les responsables ont déclaré que la raffinerie commencerait à produire du diesel dans le courant du mois et que l'essence suivrait.

Le diesel est généralement considéré comme plus facile à produire que l'essence. Ils n'ont pas mentionné les taux ou les objectifs de traitement du pétrole brut.

Pemex n'a pas non plus révélé publiquement la quantité de pétrole brut que la nouvelle raffinerie a reçue jusqu'à présent.

Les données consultées par Reuters figuraient dans un document que la branche raffinage de Pemex a envoyé à la branche exploration et production afin de permettre la planification jusqu'au mois d'août.

La quantité initiale envoyée à la raffinerie cette semaine représente moins de 1 % des 1,8 million de bpj que produit actuellement Pemex.

DES PROGRÈS EXAGÉRÉS

Il est courant que les nouvelles raffineries démarrent progressivement, mais le gouvernement a vanté son succès.

Deux sources connaissant les données internes ont déclaré à Reuters que le volume étonnamment faible de pétrole brut reçu par la raffinerie ne concernait qu'une seule chaîne de traitement, et que l'on ne savait pas quand la seconde commencerait.

L'une des sources a ajouté que le gouvernement avait exagéré les progrès réalisés avant les élections du 2 juin.

Claudia Sheinbaum, candidate du Mouvement de régénération nationale (MORENA), le parti de M. Lopez Obrador, maintient une position de leader dans le secteur de l'énergie.

forte avance

sur son principal rival dans les sondages.

Pemex et le bureau du président n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Reuters a précédemment révélé que Pemex avait demandé en mars à son unité commerciale d'annuler jusqu'à 436 000 bpj d'exportations pour le mois d'avril, car elle affirmait avoir besoin de ces volumes pour le système de raffinage national. Une partie de ces volumes était destinée à la nouvelle raffinerie.

Quelques jours plus tard, des sources ont indiqué que Pemex prévoyait de réduire encore les exportations de 330 000 bpj pour le mois de mai, bien qu'elle ait ensuite annulé la deuxième série de réductions, provoquant le chaos et la confusion parmi les acheteurs internationaux qui avaient misé sur les approvisionnements en provenance du Mexique.

Un acheteur de pétrole brut de Maya a déclaré que le marché avait été surpris de voir Pemex revenir sur ses annulations, compte tenu de l'ampleur de la réduction opérée un mois plus tôt.

Une autre source dans une raffinerie a déclaré que les acheteurs ont dû prendre des cargaisons à terme pour le mois de mai, même s'ils avaient acheté d'autres qualités, comme le brut irakien Basra, pour remplacer l'offre qu'ils s'attendaient à voir réduite.

Le ministère mexicain de l'énergie n'a pas encore publié de mises à jour mensuelles sur le nombre de barils de pétrole brut traités par les six raffineries locales de Pemex en avril et en mai.

Jusqu'à la fin du mois de mars, dernière date pour laquelle des chiffres officiels sont disponibles, la base de données n'indiquait aucune allocation pour la raffinerie d'Olmeca. (Reportage de Stefanie Eschenbacher et Adriana Barrera à Mexico, et de Florence Tan à Singapour ; rédaction de Christian Plumb et Marguerita Choy)