La raffinerie nigériane Dangote est en pourparlers avec la Libye afin d'obtenir du brut pour l'usine de 650 000 barils par jour (bpj) et cherchera également du pétrole angolais, a déclaré un cadre supérieur, alors qu'elle cherche à surmonter les problèmes d'approvisionnement domestique.

La raffinerie de 20 milliards de dollars, construite par l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote, dans la banlieue de Lagos, est la plus grande d'Afrique et est conçue pour mettre fin à la dépendance du Nigeria à l'égard des carburants importés en raison d'une capacité de raffinage insuffisante.

Depuis que Dangote a commencé ses activités en janvier, elle n'a pas été en mesure d'assurer un approvisionnement suffisant en pétrole brut au Nigeria, qui, bien qu'il soit le plus grand producteur de pétrole d'Afrique, est confronté à des vols, au vandalisme sur les oléoducs et à un faible niveau d'investissement.

Dangote a dû importer du brut du Brésil et des États-Unis.

"Nous discutons avec la Libye pour importer du brut", a déclaré Devakumar Edwin, cadre supérieur de la raffinerie Dangote, à l'agence Reuters samedi en fin de journée. "Nous allons également parler à l'Angola et à d'autres pays d'Afrique.

Il a refusé de donner des détails sur ces discussions, mais a indiqué que les négociants internationaux et les compagnies pétrolières figuraient parmi les principaux acheteurs du gasoil de Dangote, dont une grande partie était exportée.

"Les principaux acheteurs sont les deux grands négociants Trafigura et Vitol, ainsi que BP et, dans une certaine mesure, TotalEnergies. Mais tous disent qu'ils l'emmènent en mer", a déclaré Edwin.

Les négociants et les données sur le transport maritime ont montré que Dangote augmente ses exportations de gasoil vers l'Afrique de l'Ouest, prenant ainsi des parts de marché aux raffineurs européens.

M. Edwin a déclaré que la branche commerciale de Dangote était opérationnelle, avec du personnel à Londres et à Lagos, pour aider à gérer les approvisionnements et à vendre des produits. Reuters a fait état pour la première fois de ce projet en mars.

L'autorité de régulation en amont du Nigeria s'est opposée à Dangote en déclarant que la teneur en soufre de son gasoil était supérieure aux limites requises de 200 parties par million (ppm).

Aliko Dangote a démenti, affirmant que la teneur en soufre était plus élevée au début de la production, mais qu'elle était tombée à 88 ppm et qu'elle baisserait à 10 ppm au début du mois d'août avec l'augmentation de la production.