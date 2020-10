"La rareté des obligations étaye la opinion positive de Generali Investments sur le crédit 0 19/10/2020 | 15:31 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires



Entre-temps, les achats de la BCE ont quelque peu ralenti mais restent importants, aux alentours de 10 milliards d'euros par mois.

Generali Investments pense donc qu'il ne restera pas beaucoup d'obligations pour les investisseurs privés qui sont plutôt enclins à acheter du crédit pour son portage associé à son nouveau statut d'outil de politique monétaire.



Le gérant prévoit que ce phénomène va s'aggraver dans les prochaines semaines pour deux raisons.



Premièrement, la saison des rapports commence, ce qui signifie que les émissions vont ralentir. En effet, dans les semaines précédant les résultats, les entreprises ne peuvent pas accéder au marché obligataire.



Deuxièmement, dans dix jours, la BCE pourrait déjà annoncer une augmentation de son programme PEPP ou au moins annoncer une expansion de ce programme en décembre. Cela signifie que la BCE restera un acheteur important d'obligations d'entreprises pendant plus longtemps.





Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal Vincent Chaigneau, directeur de la recherche de Generali Investments explique qua sa surpondération sur les marchés du crédit et sur les obligations Investment Grade, en particulier, est largement basée sur la rareté attendue des obligations en fin d'année. En effet explique-t-il, les grandes entreprises ont déjà emprunté au cours de la première partie de l'année pour constituer des réserves de liquidités et ne souhaitent pas émettre davantage d'obligations, car il est coûteux de conserver des liquidités improductives dans leur bilan, l'Euribor 3 mois se négociant à -0,5 %.Entre-temps, les achats de la BCE ont quelque peu ralenti mais restent importants, aux alentours de 10 milliards d'euros par mois.Generali Investments pense donc qu'il ne restera pas beaucoup d'obligations pour les investisseurs privés qui sont plutôt enclins à acheter du crédit pour son portage associé à son nouveau statut d'outil de politique monétaire.Le gérant prévoit que ce phénomène va s'aggraver dans les prochaines semaines pour deux raisons.Premièrement, la saison des rapports commence, ce qui signifie que les émissions vont ralentir. En effet, dans les semaines précédant les résultats, les entreprises ne peuvent pas accéder au marché obligataire.Deuxièmement, dans dix jours, la BCE pourrait déjà annoncer une augmentation de son programme PEPP ou au moins annoncer une expansion de ce programme en décembre. Cela signifie que la BCE restera un acheteur important d'obligations d'entreprises pendant plus longtemps.

0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue