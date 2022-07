La récession ? Quelle récession ? N'abandonnez pas avant le déjeuner !

Le directeur général de Jamestown Plastics Inc, qui exploite une usine de plastique de 100 employés dans l'ouest de l'État de New York, a déclaré qu'avant la pandémie, il pouvait généralement obtenir toutes les mains supplémentaires dont il avait besoin par le biais d'une agence d'intérim locale.

"Maintenant", dit-il, "lorsque nous demandons 15 personnes, ils nous en envoient cinq, et deux partent avant le déjeuner le premier jour".

Pour toutes les récentes inquiétudes du public concernant une récession potentielle, l'expérience de Baker est emblématique de ce qu'un haut responsable de la banque centrale américaine a appelé vendredi un marché du travail "incroyablement serré" et suggère que, dans une grande partie de l'économie réelle, le ralentissement économique que les décideurs de la Fed tentent de mettre en place n'a pas encore mordu.

Les entreprises privées ont ajouté beaucoup plus de travailleurs que prévu en juin, selon le rapport mensuel très surveillé du département du travail vendredi, poussant l'emploi dans le secteur non gouvernemental au-dessus de son niveau pré-pandémique pour atteindre un record.

Bien que le secteur des loisirs et de l'hôtellerie reste 1,3 million d'emplois en dessous de son niveau de février 2020, les emplois ailleurs ont bondi bien au-dessus, y compris dans le secteur du transport et de l'entreposage, qui compte désormais trois quarts de million de nouveaux postes de plus qu'avant la pandémie. Dans le secteur manufacturier, où travaille M. Baker, l'emploi a également dépassé son niveau pré-pandémique, selon le rapport.

Les salaires, dans l'ensemble, continuent d'augmenter, et rien n'indique que les entreprises réduisent les heures de travail non plus. Le rapport de vendredi a montré que le nombre de personnes travaillant à temps partiel pour des raisons économiques, une catégorie qui gonfle pendant les récessions, a atteint son plus bas niveau en 21 ans en juin.

En effet, sur les 15 indicateurs du marché du travail suivis par la Fed d'Atlanta, huit sont à leur meilleur niveau ou presque, et seuls trois restent en dessous de leur niveau de février 2020.

"Quand je vais dans les villes et les villages, je vois des grues partout", a déclaré le secrétaire américain au Travail, Marty Walsh, dans une interview à Reuters. "Les entreprises investissent. Ce ne sont pas des signes de récession."

Le patron de Walsh - le président Joe Biden - a également été prompt à repousser les propos sur la récession.

"Notre secteur privé a maintenant récupéré tous les emplois perdus pendant la pandémie et a ajouté des emplois en plus de cela", a déclaré M. Biden à la Maison Blanche vendredi. "Nous avons plus d'Américains qui travaillent aujourd'hui dans le secteur privé que n'importe quel jour sous mon prédécesseur, plus aujourd'hui que n'importe quel moment de l'histoire américaine."

Et pourtant, les craintes de récession se sont accrues ces dernières semaines, car d'autres données économiques, notamment les dépenses de consommation et les enquêtes sur l'activité manufacturière, indiquent un ralentissement, même si l'ampleur de celui-ci reste la grande inconnue.

L'inflation, qui n'a jamais été aussi élevée depuis 40 ans, ne contribue pas non plus à apaiser les craintes des consommateurs quant à une récession. Peut-être ironiquement, le rapport sur l'emploi de vendredi signifie que la Fed continuera à tourner la vis sur les hausses de taux d'intérêt pour contenir l'inflation, ce qui maintiendra probablement le discours sur la récession.

Pendant ce temps, dans l'ouest de l'État de New York, M. Baker essaie toujours de s'adapter à la nature changeante du marché du travail engendré par la pandémie et aux nouvelles attitudes à l'égard du travail qu'elle semble avoir favorisées.

Lundi dernier, un nouveau travailleur a quitté l'usine de Baker au milieu de son quart de travail.

"Nous lui avons demandé pourquoi et il a répondu que ce travail ne lui convenait pas", a déclaré Baker, qui reconnaît que nombre de ses tâches peuvent être un peu fastidieuses. Mais l'usine est climatisée et il paie bien au-dessus du salaire minimum, près de 15 dollars de l'heure. "Je ne comprends tout simplement pas pourquoi quelqu'un passe la porte", a-t-il déclaré. "Je veux dire, vous travaillez pour une agence d'intérim - pourquoi ne resteriez-vous pas au moins à ce travail le temps de trouver ce que vous voulez vraiment faire ?"