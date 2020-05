La récession actuelle et les précédentes : un regard sur longue période

Publié le 27/04/2020

La récession actuelle devrait être moins profonde que la Grande Dépression de 1929, mais plus que la Grande Récession de 2008. Elle pourrait être moins longue que ces deux crises financières en raison de la nature temporaire et exogène du choc qui en est à l'origine. Elle pourrait favoriser le déploiement de l'économie numérique, ce qui dynamiserait la productivité et la croissance.

La pandémie du COVID-19 qui frappe actuellement l'ensemble des pays a des effets directs défavorables sur l'activité économique et donc sur la croissance du PIB. Ces effets sont amplifiés par le nécessaire déploiement de politiques sanitaires, sur des périodes plus ou moins longues et de façon plus ou moins intense selon les pays. Ces politiques visent à protéger la population en ralentissant la diffusion de la pandémie mais affaiblissent tant l'offre productive que la demande des agents. Les dernières prévisions publiées par le FMI envisagent ainsi en moyenne sur l'ensemble de l'année 2020 une contraction du PIB de 7,5 % dans la Zone euro, de 5,9 % aux États-Unis (Graphiques 1a et 1b), 6,5 % au Royaume-Uni et 5,2 % au Japon (Graphique 2). Le FMI précise que ces estimations pourraient être fortement révisées selon l'évolution de la pandémie. Ces prévisions envisagent également un fort rebond en 2021, qui n'effacerait pas la perte de PIB de l'année précédente (respectivement 4,7 %, 4,7 %, 4 % et 3 %).

Graphique 1b : La récession actuelle au regard des précédentes. Etats-Unis. Source : www.longtermproductivity.com Note : Croissance du PIB en %, périodes de guerre en pointillés, estimations FMI en orange

Une récession moins profonde que celle de 1929 mais plus que celle de 2008 Un regard sur longue période, ici depuis 1870, montre qu'en dehors des deux conflits mondiaux du XXème siècle, seule la Grande Dépression des années 1930 s'est caractérisée par une contraction annuelle du PIB de cette ampleur, sinon à ce stade encore supérieure (cf. Graphique 1). Ainsi, durant la Grande Dépression, la zone euro actuelle a connu trois années de baisses ? successives de son PIB, -3,9%, -6,2% et -4,2% entre 1929 et 1932, sans rebond significatif avant la fin de la seconde guerre mondiale. Au même moment, les États-Unis ont vu leur PIB se contracter de 8,5%, 6,4% et 12,9% sur ces trois années, avant toutefois de connaitre plusieurs années de fortes hausses ? L'impact de la crise de 1929 sur l'économie est donc à ce stade encore nettement plus fort et plus prolongé que celui de la crise en cours. Ainsi, par rapport à sa tendance de croissance entre 1919 et 1929, la perte de PIB cumulée sur les années de crise (1930-1932) par la zone euro est de 740 milliards d'euros de 2015, c'est à dire 64% de son PIB de 1929. Pour la période 2020-2021, la perte de PIB par rapport à la tendance précédente pourrait s'élever dans la zone euro à 1600 milliards d'euros de 2015, soit 14% de son PIB de 2019 (sur la base des projections du FMI).

Graphique 3a : PIB de la zone euro au cours de la crise de 1929. Source : www.longtermproductivity.com Note : en log, indice 1 en début de périodes - 1922 -, tendance sur le début de période en pointillés

Graphique 3b : PIB de la zone euro au cours de la crise de 2008. Note : en log, indice 1 en début de périodes - 2002 -, tendance sur le début de période en pointillés