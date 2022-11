"Si vous regardez l'Allemagne, où l'économie se porte mieux que ce que l'on craignait, il n'est pas certain que nous ayons une récession", a déclaré M. Knot lors d'une conférence à Paris.

"Nous aurons une croissance plus faible, c'est certain", a déclaré Knot, un faucon politique déclaré. "Mais nous avons également besoin d'une croissance plus faible pour ramener l'inflation vers l'objectif."