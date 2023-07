La récession des bénéfices américains qui faisait l'objet d'un consensus il y a seulement quelques mois s'est évaporée, ce qui, à première vue, devrait constituer un avantage pour Wall Street l'année prochaine.

Le revers de la médaille, cependant, est que ce facteur a déjà été intégré dans le puissant rallye technologique qui s'est produit depuis le mois de mars - toute personne entrant sur le marché aujourd'hui achète à des niveaux onéreux.

Et pour les investisseurs ayant un horizon de plusieurs années, le potentiel de croissance de Wall Street et son attrait par rapport à la dette du Trésor pourraient diminuer considérablement si les coûts d'emprunt ne reviennent pas aux niveaux historiquement bas observés ces dernières années.

Selon les données I/B/E/S de Refinitiv, la saison des rapports du deuxième trimestre pour les sociétés du S&P 500 devrait montrer que les bénéfices d'avril à juin ont chuté de 6,4 % par rapport à la même période de l'année dernière.

Il s'agirait du pire trimestre depuis trois ans, mais il ne s'agit pas d'une récession technique - la croissance au premier trimestre a été de 0,1 % et les estimations pour le troisième trimestre sont de l'ordre de 1 %.

Fait remarquable, certains analystes affirment que les "chiffres chuchotés" du deuxième trimestre laissent présager une croissance de 1 ou 2 %. Selon Tajinder Dhillon de Refinitiv, ce serait la neuvième fois depuis 2002 que des prévisions négatives au début de la saison des résultats finissent par être positives. La fois précédente ? Le premier trimestre.

Les perspectives pour 2024 sont encore plus brillantes - près de 12 % de croissance des bénéfices sur l'ensemble de l'année. Parmi les 11 secteurs du marché, seuls l'énergie et les matériaux au premier trimestre et les services publics au troisième trimestre devraient enregistrer une croissance négative des bénéfices au cours d'un trimestre de l'année prochaine, selon les données I/B/E/S de Refinitiv.

Ces perspectives sont encourageantes, voire trop encourageantes.

L'indice S&P 500 se négocie à un ratio cours/bénéfice à 12 mois de 19,1, bien au-dessus de la moyenne sur 20 ans de 15,8, de la moyenne sur 30 ans de 16,5 et de la moyenne sur 40 ans d'environ 16,0.

Ce ratio est largement gonflé par le secteur technologique, qui se négocie à environ 27 fois les bénéfices prévisionnels. Il s'agit néanmoins d'une prévision optimiste qui devra probablement bénéficier d'un "atterrissage en douceur" de l'économie et d'une absence de récession pour se réaliser.

"Les estimations des bénéfices pour 2024 ont plutôt bien résisté, nous sommes à des niveaux élevés maintenant", note Howard Silverblatt, analyste principal chez S&P Global. "Vous payez une belle prime. Espérons que cela en vaille la peine.

LA LONGUE VUE

La prime de risque des actions (ERP), qui mesure le rendement supplémentaire que les investisseurs peuvent escompter en détenant des actions plutôt que des bons du Trésor sans risque, indique également que les actions ne sont pas bon marché.

Il s'agit d'un outil brutal, mais qui permet d'évaluer assez bien si les actions sont sous-évaluées ou surévaluées. L'ERP est à son niveau le plus bas depuis 2004, ce qui suggère que les actions ne valent peut-être pas la peine d'être risquées à l'heure actuelle.

Si l'ère des taux d'intérêt bas ou nuls est révolue, comme l'indiquent de nombreux analystes dans le monde post-pandémique, les investisseurs devraient s'attendre à un ERP structurellement plus bas dans les années à venir. D'un autre point de vue, les actions pourraient rester chères plus longtemps.

C'est la conclusion générale d'un article publié l'année dernière par David Blitz, chercheur en chef de Robeco, qui a analysé les primes de risque des actions dans une série de pays à partir de données remontant à plus de 120 ans.

Les rendements totaux attendus des actions semblent ne pas être liés ou peut-être même inversement liés au rendement sans risque, ce qui implique que l'ERP "est beaucoup plus élevé lorsque le rendement sans risque est faible que lorsqu'il est élevé", et vice versa.

Si les taux des bons du Trésor dépassent 6 %, l'ERP pourrait même devenir négatif.

Cela remet en question la "sagesse conventionnelle" selon laquelle les actions ont une prime de risque intégrée, quel que soit le taux sans risque en vigueur, a fait remarquer M. Blitz. S'il a raison, la hausse des taux d'intérêt et des rendements des bons du Trésor à partir d'aujourd'hui comprimera encore plus l'indice des prix à la consommation.

Un document de travail de Michael Smolyansky, économiste à la Fed, publié le mois dernier, est tout aussi sombre en ce qui concerne les perspectives à long terme des bénéfices des entreprises et des rendements des actions, mais pour des raisons différentes.

Smolyansky affirme que la baisse des taux d'intérêt et de l'impôt sur les sociétés a représenté plus de 40 % de la croissance réelle des bénéfices des entreprises entre 1989 et 2019, et que la baisse des taux sans risque explique la totalité de la hausse des multiples PE.

En supposant que les taux d'intérêt et les rendements des bons du Trésor ne retombent pas à leurs niveaux les plus bas d'après 2008, il est difficile d'envisager une nouvelle augmentation des multiples de capital-investissement. Les marchés ne semblent pas tenir compte de la croissance des bénéfices "nettement plus faible" qui, selon Smolyansky, prévaudra à l'avenir.

"Avec le ralentissement attendu de la croissance des bénéfices des entreprises et l'absence d'expansion compensatoire des ratios cours/bénéfice, les rendements réels des actions à long terme ne devraient pas dépasser 2 % environ, soit le taux de croissance du PIB", affirme M. Smolyansky.

"Cette conclusion est certes spectaculaire, mais elle découle d'hypothèses minimales. Les principales hypothèses sont que les taux d'intérêt et d'imposition des sociétés ne peuvent pas descendre beaucoup plus bas que les niveaux de 2019. Tout le reste en découle logiquement.

Wall Street pourrait bénéficier d'une bouffée d'oxygène grâce aux bons résultats du deuxième trimestre et au fait d'avoir évité une récession des bénéfices, mais l'embellie pourrait être de courte durée.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters).