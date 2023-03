La récession pourrait être le "seul moyen" de lutte contre l'inflation pour la Fed (BNY Mellon)

Le " scénario le plus probable " est que pour la Fed, " la récession soit le seul moyen d'enrayer de manière efficace la persistance de l'inflation et de l'ancrer à nouveau à un niveau plus proche de 2 % ". C'est ce qu'affirme Sonia Meskin, responsable macroéconomie États-Unis, BNY Mellon Investment Management, jugeant que la probabilité de ce scénario est passée de 60 % au début de 2023 à 80 % aujourd'hui. Pour elle si "une récession légère résultant d'un recul progressif et modéré des prêts " est possible, " une récession plus profonde associée à un resserrement du crédit est plus probable".



Jusqu'à présent, le resserrement quantitatif " s'est déroulé discrètement en arrière-plan et n'a guère eu d'incidence sur les conditions générales du crédit ", mais " si la Fed continue de retirer des liquidités au moment même où les banques réduisent leurs propres prêts aux entreprises et aux ménages, les conditions de crédit globales pourraient soudainement se resserrer de manière significative " ajoute l'analyste.



" Si les banques régionales de petite et moyenne taille continuent de faire faillite et que celles qui restent réduisent leurs prêts, l'offre de crédit à l'économie américaine pourrait diminuer de manière significative et précipiter une récession " avertit Sonia Meskin. Elle souligne que si la Fed " parvient à soutenir efficacement les risques encourus par les petites et moyennes banques ", ces dernières " ont déjà connu une fuite des dépôts et sont susceptibles de faire l'objet d'une surveillance réglementaire accrue ". L'analyste estime qu' " on peut raisonnablement s'attendre à ce que ces deux processus renforcent leurs conditions d'obtention des crédits et réduisent leurs prêts à l'économie américaine dans l'ensemble ".