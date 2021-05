Bourse de Paris : La recherche de catalyseurs haussiers patine

Les amateurs de statistiques boursières et d'analyse technique auront sans doute noté que le CAC 40 fait du surplace depuis le début du mois de mai. Il y a bien eu quelques soubresauts journaliers, mais au final, le bilan du vendredi est particulièrement soporifique : 6385 points le vendredi 7 mai au soir. 6385 points le vendredi 14 mai à la cloche et 6386 points vendredi 21 mai à la clôture. Un point de hausse en trois semaines de bourse, on a connu mieux.

Une partie des bonnes nouvelles est déjà dans les cours. Les investisseurs ont intégré le rebond des résultats des sociétés cotées, permis par la réouverture des économies après l'épisode pandémique. Enfin pendant l'épisode pandémique serait plus approprié, puisque les économies les plus avancées quittent une zone rouge dans laquelle évoluent encore bon nombre de pays.

Le commerce international se préoccupe peu de savoir qui est rétabli et qui souffre encore : la violente reprise économique a créé un appel d'air énorme pour les marchandises. Des plus basiques, comme les matières premières, aux plus sophistiquées, comme les puces électroniques. De quoi aboutir à des situations cocasses. Vous avez peut-être acheté une Peugeot 308 avec des compteurs à aiguille parce que le constructeur a dû composer avec la pénurie de tableaux de bord digitaux. Hier, un professionnel du BTP m'a raconté qu'il est forcé d'utiliser, sur ses chantiers, du bois noble en charpente puisque tout le résineux a filé à l'Anglaise (à l'Américaine, pour être exact).

Tout cela a un coût. Et l'addition est plutôt salée. Ce qui explique les craintes de surinflation. Dans certains pans de l'économie, le stade des craintes a déjà été dépassé. La banque centrale américaine, qui donne le "la" à Wall Street et par ricochet aux autres marchés du monde, a décidé de laisser filer les prix à court terme, pour ne pas obérer la reprise économique. Un jeu jugé dangereux par une partie du marché, qui craint que la Fed n'ait à agir trop brutalement pour éviter d'être débordée. Dans son commentaire hebdomadaire, l'économiste Arthur Jurus, de Landolt & Cie, souligne que la banque centrale est sciemment irresponsable. Il fait référence au prix Nobel d'économie Paul Krugman, qui soulignait qu'une banque centrale "doit promettre de manière crédible d'être irresponsable" pour optimiser sa communication et son impact sur les marchés. Jusqu'à présent, cette stratégie n'a pas trop mal fonctionné, mais la Fed sait qu'elle aura fort à faire quand les séries de surinflation se succèderont dans les mois qui viennent.

L'ambiance cette semaine est prudemment optimiste. Le weekend a encore été marqué par des cryptomonnaies très nerveuses, alors que la pression exercée par Pékin sur le secteur continue d'alimenter la chronique. Dernier exemple en date, les mineurs de cryptoactifs quittent la Chine, où ils sont persona non grata, pour d'autres horizons. L'omniprésence du bitcoin et de ses petits camarades dans les médias, jusque dans ces colonnes je le concède, contribue à en faire un actif que les financiers regardent désormais au quotidien, qu'ils en possèdent ou pas. C'est une forme d'institutionnalisation, au même titre que son acceptation comme moyen de paiement par quelques entreprises en quête de coup de communication.

Ce matin, le marché des matières premières corrige après un tour de vis de Pékin, qui a convoqué dimanche plusieurs dirigeants de grandes entreprises du secteur des métaux pour leur faire comprendre qu'ils devaient éviter les excès de zèle sur les prix. Je ne sais pas exactement comment le message a été passé, mais les comptes-rendus font état d'un discours plutôt ferme.

Les marchés européens sont attendus en légère hausse à l'ouverture ce matin. Plusieurs places financières comme Zurich et Francfort font relâche pour ce lundi de Pentecôte.

L'indice d'activité de la Fed de Chicago sera publié à 14h30.

La paire euro / dollar évolue peu à 1,2184 USD. Sur le marché de l'or, l'once est stable à 1883 USD. Le pétrole rebondit légèrement, à 66,90 USD le baril de Brent et à 64 USD le baril WTI. La dette américaine offre un rendement de 1,62 % sur 10 ans. Le Bitcoin se reprend légèrement après nouvelle chute, à 35 323 USD.

Accor : Citigroup relève son objectif de cours de 29 à 35 EUR.

Cairn Energy : HSBC passe de conserver à acheter en visant 205 GBp.

Capgemini : Citigroup relève son objectif de cours de 160 à 185 EUR.

Diageo : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 3600 à 3800 GBp.

Genuit : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 610 à 630 GBp.

Hennes & Mauritz : RBC passe de performance sectorielle à surperformance en visant 250 SEK.

Morphosys : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer en visant 90 EUR.

Nordic Entertainment : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 550 à 590 SEK.

Premier Foods : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 110 à 130 GBp.

ThyssenKrupp : Morgan Stanley passe de souspondérer à pondération en ligne en visant 9,60 EUR.

Unicredit : Berenberg passe de conserver à acheter en visant 12 EUR.

Les autorités de la concurrence de l'UE lancent enquête préliminaire sur Coca-Cola.

The Boeing Company prévoit un nouveau bond de sa production de 737 MAX à la fin de 2022.

La compagnie PT. Garuda Indonesia va lancer une vaste restructuration qui pourrait diviser par deux sa flotte.

La Biélorussie détourne un vol Ryanair pour arrêter un opposant.

Moderna va demander début juin l'autorisation en Europe de son vaccin pour les adolescents.

Les vaccins Pfizer et AstraZeneca efficaces contre le variant indien.

Air India se fait voler les données de 4,5 millions de ses clients.

Virgin Galactic a réussi samedi son premier vol habité suborbital depuis sa nouvelle base dans le Nouveau-Mexique.

Siegfried victime d'une cyberattaque.

Principales publications de résultats. Nordson, CSPC Pharmaceutical, Zymergen, Kainos…