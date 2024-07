La récolte d'orge d'hiver en cours en France, le plus grand producteur de céréales de l'Union européenne, affiche des rendements inférieurs aux prévisions après que le mauvais temps a endommagé les cultures, ce qui suscite des inquiétudes supplémentaires pour la prochaine récolte de blé.

Le temps humide et les champs détrempés en France depuis l'automne ont retardé les semis, nui au développement des plantes et favorisé les maladies, ce qui a incité les observateurs à revoir régulièrement à la baisse leurs estimations concernant les récoltes de céréales.

Le ministère français de l'agriculture, qui doit actualiser ses prévisions mardi, a estimé le mois dernier que la récolte d'orge d'hiver s'élèverait à 8,6 millions de tonnes, soit une baisse de 11 % par rapport à l'année précédente. Cette baisse est due à une diminution de la superficie et du rendement, ce dernier étant prévu à 6,73 tonnes métriques par hectare (t/ha).

Mais la récolte d'orge d'hiver, qui représente actuellement environ 50 % de la superficie prévue en France, a donné des rendements bien inférieurs à ce niveau, selon les agriculteurs et les analystes.

Le cabinet de conseil français Agritel s'attend à ce que les rendements de l'orge d'hiver se situent entre les faibles récoltes de 2016 et de 2020, où ils étaient respectivement de 5,57 t/ha et de 5,46 t/ha. La récolte se situerait alors autour de 7 millions de tonnes, soit une baisse d'environ 27 % par rapport aux 9,66 millions de tonnes de 2023.

"Au fur et à mesure que la récolte avance, les gens réduisent progressivement leurs prévisions", a déclaré Arthur Portier, consultant principal chez Agritel et lui-même agriculteur.

L'orge d'hiver est la troisième culture céréalière en France, après le blé tendre et le maïs.

Les mauvais résultats de l'orge suscitent des inquiétudes pour la récolte de blé tendre qui démarre à peine, en raison de la forte corrélation entre les rendements de l'orge d'hiver et ceux du blé tendre.

"Les rendements du blé ne sont pas bons non plus et la qualité du blé suscite de grandes inquiétudes", a déclaré un négociant français, soulignant que les pluies fréquentes dans plusieurs régions du pays pourraient engendrer des problèmes de qualité.

L'institut des cultures Arvalis et le groupe de l'industrie céréalière Intercereales ont prévu vendredi que la récolte de blé tendre de cette année en France montrerait un rendement au plus bas depuis huit ans.

Dans le même temps, FranceAgriMer a déclaré que les évaluations du blé tendre s'étaient détériorées au cours de la dernière semaine de juin, avec seulement 58 % de la récolte en bon ou excellent état. (Reportage de Sybille de La Hamaide et Gus Trompiz ; édition de David Evans)