L'Europe s'attend à une récolte de blé moins importante cet été après les perturbations causées par la pluie dans certaines parties de la France, de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne, mais de meilleures conditions ailleurs pourraient limiter les pertes de récoltes dans une région qui est un exportateur clé.

Les semis d'automne réduits par la pluie et un printemps humide dans l'ouest ont mis l'Europe sur la voie de sa plus petite récolte de blé depuis 2020.

"Ce sera une année décevante pour le blé", a déclaré Vincent Braak, analyste chez Strategie Grains.

En France, une période chaude et ensoleillée cette semaine pourrait aider les cultures après le printemps le plus humide depuis 16 ans, bien que la pluie devrait revenir la semaine prochaine.

Les conditions du blé français sont les pires depuis 2020 et les analystes disent que le temps devrait être favorable à partir de maintenant pour que la production atteigne 30 millions de tonnes, par rapport aux 35 millions de tonnes de l'année dernière.

La récolte française de cette année pourrait se caractériser par de meilleurs rendements dans les sols peu profonds, qui sont plus vulnérables à la chaleur et à la sécheresse, et par des revers dans les sols profonds qui produisent habituellement des rendements élevés mais qui sont gorgés d'eau cette année, a déclaré Maxence Devillers d'Argus.

En Grande-Bretagne, la chute des superficies due à la pluie devrait réduire la production de blé, mais un mois de mai chaud a favorisé les cultures.

Environ 55 % du blé d'hiver était en bonne ou excellente condition à la fin du mois de mai, contre 34 % à la fin du mois de mars, mais bien en dessous des 85 % de l'année dernière, a déclaré vendredi le Conseil de développement de l'agriculture et de l'horticulture (Agriculture and Horticulture Development Board).

Le mois de mai le plus chaud jamais enregistré a accéléré la croissance des cultures, a déclaré l'AHDB dans un rapport.

"Les agronomes ont été surpris par le niveau d'expansion du couvert végétal depuis que les conditions de croissance se sont améliorées. Mère Nature a rattrapé son retard, mais il n'est pas encore clair si elle a apporté des rendements en même temps que la croissance des feuilles", a déclaré l'AHDB.

En Allemagne, la production de blé devrait également diminuer en raison de la réduction des semis, mais on espère que les dégâts causés par la pluie seront limités au sud.

"La France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne ont souffert de fortes pluies ce printemps, mais je pense que l'Allemagne s'en est sortie avec moins de dégâts parce que les sols légers de nombreuses régions se drainent bien, ce qui a empêché l'engorgement", a déclaré un analyste allemand.

Les inondations dans le sud de l'Allemagne ne devraient pas avoir d'impact significatif sur les terres cultivées. La principale préoccupation dans le sud est la difficulté pour les agriculteurs d'accéder aux champs gorgés d'eau, ce qui soulève des inquiétudes quant à la qualité des récoltes, selon les analystes.

En Pologne, l'état des cultures est jugé satisfaisant, mais les gelées et le manque de pluie sont susceptibles de réduire les rendements, a déclaré Wojtek Sabaranski, de la société d'analyse Sparks Polska.

"En général, l'état du blé dans la plupart des régions n'est pas mauvais, donc nous prévoyons une récolte tout à fait convenable de 12,8 millions de tonnes, en baisse de 3 % par rapport à 2023", a déclaré M. Sabaranski.