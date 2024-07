La récolte de café au Brésil, premier producteur mondial, a progressé plus rapidement que d'habitude cette année, atteignant environ 60 % pour les champs d'arabica et environ 80 % pour les champs de robusta, alors que les rendements signalés sont restés inférieurs aux prévisions.

Selon les analystes et les agronomes, le temps plus sec que la normale et les températures supérieures à la moyenne ont accéléré le travail dans les champs tout en nuisant à la santé des plantes, ce qui rendra la récolte finale plus petite que prévu.

Le groupe d'exportateurs brésiliens Cecafe a déclaré que le marché s'attendait à une récolte de robusta inférieure de 10 % aux prévisions initiales, tandis que la production d'arabica pourrait être inférieure de 5 %. La société de conseil Safras & Mercado a déclaré qu'elle pourrait réduire ses estimations pour le robusta de 8 à 14 %. Il ne s'est pas prononcé sur l'arabica, bien qu'il reconnaisse que les grains sont de petite taille.

"Il ne fait plus aucun doute qu'il y a des problèmes. Ce dont les gens discutent maintenant, c'est de l'ampleur du problème. Cela dépendra de la région", a déclaré le courtier brésilien Eduardo Carvalhaes.

Au moins deux syndicats d'agriculteurs ont publié des déclarations sur les déficits de production. L'Union rurale de Jaguare, dans l'État d'Espirito Santo, producteur de robusta, a déclaré que la production locale pourrait chuter de 35 %. Un autre syndicat à Garca, dans l'État de Sao Paulo, a estimé les pertes à environ 30 %.

Les négociants considèrent généralement que les déclarations des groupes liés aux agriculteurs sont exagérées.

Un courtier de l'État de Minas Gerais a déclaré que la taille des haricots s'était récemment améliorée à mesure que la récolte avançait, mais que les primes de prix pour les gros haricots de haute qualité étaient très élevées à l'heure actuelle.

"Il sera crucial de surveiller la situation dans les semaines à venir", a déclaré Rabobank.

Les caféiers des hauts plateaux ont moins souffert, mais les cultures à plus basse altitude ont été confrontées à une chaleur accrue, de sorte que les grains n'ont pas bien poussé, a déclaré l'agronome Jonas Ferraresso, qui conseille plusieurs exploitations agricoles dans les États de Sao Paulo et de Minas Gerais. Il estime que les pertes globales pour l'arabica pourraient être de l'ordre de 10 %. (Reportage de Marcelo Teixeira à New York ; Rédaction de David Gregorio)