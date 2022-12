Louis Lefeuvre Analyste Suivre 52 Tous ses articles Quand il n’a pas des crampons aux pieds ou une raquette dans la main, Louis Lefeuvre, jeune rouennais passionné par les mécanismes de la finance, se plonge dans les écrits des célèbres économistes. Alternant à l'ESSEC, Louis a déjà, du haut de son jeune âge, fondé 2 sociétés et un média. Ouvert, méticuleux et animé d'une soif d'apprendre, il met son talent rédactionnel et sa curiosité au service de l'information Zonebourse, en attendant de voguer vers l'entrepreneuriat ou le monde de la gestion. La récolte des pertes fiscales 28/12/2022 | 14:26 Louis Lefeuvre 28/12/2022 | 14:26 Envoyer par e-mail :

Lorsque vous vous retrouvez enlisé dans un marché baissier, l'un des seuls avantages que vous pouvez y trouver est probablement de récolter vos pertes fiscales. Ce mécanisme bien connu par les gestionnaires de fortune existe sans doute depuis aussi longtemps que le code général des impôts. Or, depuis plusieurs années, rares étaient les marchés baissiers et il se peut donc que, comme moi, vous entendiez cet étrange terme de "récolte des pertes fiscales" pour la première fois. Par déduction littéraire, nous comprenons qu'il s'agit d'une façon d'amoindrir sa facture fiscale. Mais sans plus tarder, voyons voir comment cela fonctionne concrètement et pourquoi le sujet ressurgit aujourd'hui. Plusieurs raisons expliquent cette résurgence. Premièrement et assez logiquement, pour profiter des pertes fiscales, il faut faire… des pertes. Dans les marchés actions comme obligataires, cela était chose aisée en 2022. En second lieu, la guerre aux mandats que livrent actuellement les régiments de banquiers privés de JPMorgan & Chase fait grand bruit outre-Atlantique. Tous tentent de séduire les clients des banques et gestionnaires de fonds concurrents en leur vendant les mérites de la gestion privée avec stratégies fiscales. Une gestion privée de leurs épargnes colossales mais accompagnée de mécanisme de récolte des pertes fiscales automatiques. Un package séduisant et très peu onéreux pour les clients - environ 0.25% des actifs sous gestion. Pour ce faire, JPMorgan met en avant les mérites de sa plateforme, construite en s'appuyant sur la technologie de 55ip, fintech rachetée en décembre 2020. Technologie développée en interne après le rachat avorté de Parametric, partie dans les bras du concurrent historique, Morgan Stanley, pour quelque 7 milliards de dollars en 2021. C'est ainsi que JPMorgan s'est attaqué au segment de la gestion privée "tax-loss haversting" ou "smart tax", jusqu'alors principalement contrôlé par Morgan Stanley et BlackRock. Les récoltes des pertes fiscales : kesako ? Au-delà de cette histoire des plus intéressantes, ce qui nous anime davantage aujourd'hui est de comprendre concrètement le fonctionnement "des récoltes des pertes fiscales". Pour faire relativement simple, cette stratégie consiste à vendre vos investissements en pertes avant la fin d'année. Ainsi, vous matérialisez vos plus-values latentes négatives en pertes réelles. Par la suite, une fois vendu, vous remplacez immédiatement votre position par une autre position similaire mais pas identique (car pour rappel, en vertu de la règle de «vente fictive» de l'IRS, les investisseurs sont interdits pendant 30 jours de vendre un titre à perte, puis de racheter le même investissement). Les pertes sur les valeurs mobilières venant en déduction des gains, votre base taxable est diminuée. Si vos pertes comblent entièrement vos gains, celles-ci peuvent être reportées indéfiniment sur les années futures. Cette manipulation simpliste a pour effet de réduire votre base taxable - vos gains nets - et donc le montant de vos impôts. Il n'y a pas si longtemps encore, la récolte des pertes fiscales était surtout le jouet de quelques épargnants astucieux et très prospères. Quelqu'un avec un portefeuille de 100 millions de dollars vendrait 1 million de dollars de bons du Trésor avec une perte de 100 000 dollars, puis placerait immédiatement les 900 000 dollars dans des bons du Trésor avec une économie similaire mais un coupon ou une date d'échéance légèrement différents. Puis vinrent les programmes automatisés tels que Aperio pour BlackRock et Parametric pour Morgan Stanley. Ces logiciels jonglent automatiquement avec des centaines de positions boursières, permettant d'empocher, sans même y penser, vos pertes fiscales. Les masses de clients désireux de profiter de ces services, accessibles avec des minimums de compte aussi bas que 5 000$, ne se sont donc pas fait attendre. Pour aller plus loin : cliquez ici

