La prochaine récolte principale d'octobre à mars se développe bien dans la plupart des principales régions productrices de cacao de Côte d'Ivoire, grâce aux conditions météorologiques de la semaine dernière, ont déclaré les agriculteurs lundi.

Le premier producteur mondial de cacao est dans sa saison des pluies, qui s'étend officiellement d'avril à la mi-novembre. Les pluies sont généralement abondantes au cours de cette période, mais elles ont été rares au cours des dernières semaines.

Les agriculteurs ont déclaré qu'il était trop tôt pour donner des prévisions précises concernant la récolte principale, car les conditions météorologiques d'août et de septembre seraient un facteur déterminant, mais ils pensent qu'il n'y aura pas de pénurie de fèves pendant la première phase, d'octobre à décembre.

L'augmentation rapide des petites gousses sur les arbres laisse présager une récolte abondante.

Toutefois, les agriculteurs ont mis en garde contre les fortes pluies de juillet et d'août qui pourraient faire pourrir les gousses sur les arbres et déclencher des maladies.

"Si nous recevons des pluies légères et du soleil en août, le rendement du cacao sera meilleur cette année que l'année dernière", a déclaré Antoine Bayili, qui exploite une ferme près de la région occidentale de Soubre, où 5,4 millimètres (mm) sont tombés la semaine dernière, soit 14,2 mm de moins que la moyenne quinquennale.

Des commentaires similaires ont été faits dans les régions méridionales d'Agboville et de Divo et dans la région orientale d'Abengourou, où les pluies ont été inférieures à la moyenne. Les agriculteurs de ces régions ont déclaré que les perspectives du cacao pour cette saison étaient bonnes par rapport à l'année dernière.

Dans la région de Daloa, au centre-ouest, et dans les régions centrales de Bongouanou et Yamoussoukro, où les pluies ont été inférieures à la moyenne la semaine dernière, les agriculteurs ont déclaré que la culture se développait bien et qu'il y avait beaucoup de fruits de différentes tailles sur les arbres.

Les agriculteurs ont déclaré qu'ils auraient de meilleures perspectives pour la récolte principale à partir de la fin du mois d'août.

"Si le temps est bon en août, nous vendrons beaucoup de cacao cette année pendant la récolte principale", a déclaré Paul Essie, qui exploite une ferme près de Daloa, où il est tombé 3,3 mm la semaine dernière, soit 17 mm de moins que la moyenne.

La température moyenne hebdomadaire en Côte d'Ivoire a varié entre 24,3 et 26,9 degrés Celsius. (Reportage de Loucoumane Coulibaly ; Rédaction de Anait Miridzhanian et David Evans)