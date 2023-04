Une réunion sur l'Afghanistan organisée par l'ONU le mois prochain ne portera pas sur l'éventuelle reconnaissance internationale de l'administration talibane, a souligné jeudi un porte-parole de l'ONU après que des commentaires du chef adjoint de l'ONU aient suscité des inquiétudes et de la confusion.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, doit accueillir à Doha, les 1er et 2 mai, une réunion à huis clos des envoyés spéciaux de différents pays sur l'Afghanistan. Son adjointe, Amina Mohammed, a suggéré lundi que cette réunion "pourrait permettre de trouver ces petits pas pour nous remettre sur la voie de la reconnaissance".

"La conférence de Doha des 1er et 2 mai ne porte pas sur la reconnaissance et nous ne voulons pas qu'il y ait de confusion à ce sujet", a déclaré le porte-parole adjoint de l'ONU, Farhan Haq. "Le but de la discussion (...) est de parvenir à un consensus plus unifié sur les défis à relever.

Les talibans ont pris le pouvoir en août 2021, lorsque les forces dirigées par les États-Unis se sont retirées après 20 ans de guerre.

En décembre, l'Assemblée générale de l'ONU, qui compte 193 membres, a approuvé le report, pour la deuxième fois, d'une décision sur la reconnaissance ou non de l'administration des talibans afghans en leur permettant d'envoyer un ambassadeur de l'ONU à New York.

Au début du mois, les talibans ont commencé à interdire aux femmes afghanes de travailler pour les Nations unies, après avoir empêché la plupart d'entre elles de travailler pour des groupes d'aide humanitaire en décembre. Depuis qu'ils ont renversé le gouvernement soutenu par l'Occident, ils ont également renforcé les contrôles sur l'accès des femmes à la vie publique, notamment en leur interdisant l'accès à l'université et en fermant la plupart des écoles secondaires pour filles.

Les talibans affirment qu'ils respectent les droits des femmes conformément à leur interprétation stricte de la loi islamique.