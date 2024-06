Au moins quatre personnes ont été tuées lors de troubles dans la province du Nord-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, ont annoncé les autorités locales samedi, après que la population soit descendue dans la rue pour protester contre la multiplication des attaques meurtrières menées par des rebelles islamistes présumés.

Les Forces démocratiques alliées (ADF), un groupe rebelle affilié à l'État islamique, auraient tué plus de 40 personnes lors d'une attaque contre le village de Mayikengo cette semaine et plus de 80 lors d'attaques contre d'autres villages de la province la semaine précédente.

L'insécurité a alimenté la frustration de la population, conduisant à l'assassinat de deux soldats dans le territoire de Lubero par une foule qui a incendié leur véhicule dans la nuit de vendredi à samedi, a déclaré l'administrateur militaire de Lubero, Alain Kiwewa.

Les troubles à Lubero se sont poursuivis samedi, certains habitants érigeant des barricades de fortune, ce qui a conduit à un face-à-face avec les forces de sécurité, a déclaré par téléphone Fabrice Rumia, militant des droits de l'homme.

Un civil et un agent du service national de renseignement de l'ANR ont été tués dans les affrontements, a déclaré un responsable local, Julio Mabanga.

Une manifestation similaire a éclaté dans la ville de Butembo samedi, avec des centaines de jeunes qui sont descendus dans les rues en brandissant des bâtons, en scandant et en chantant des chansons pour dénoncer l'insécurité généralisée, selon un journaliste de Reuters.

"Je suis ici, à ce rond-point, en train de barricader la route. Nous compatissons avec nos compatriotes tués", a déclaré Daniel Sivanzire Paluku, l'un des manifestants, qui a expliqué qu'ils avaient besoin de bloquer les routes pour contrôler les allées et venues.

Les ADF sont originaires de l'Ouganda voisin, mais sont désormais basés dans l'est du Congo, riche en minerais. Il a prêté allégeance à l'État islamique et mène des attaques fréquentes, déstabilisant davantage une région où de nombreux groupes militants rivalisent pour l'influence et les ressources.

Il n'a pas été possible de joindre l'ADF pour obtenir des commentaires sur les attaques.

Le SITE Intelligence Group, basé aux États-Unis, qui suit les sites web militants, a déclaré vendredi que l'État islamique avait publié des communiqués de sa division dite "Province d'Afrique centrale", revendiquant la responsabilité de l'assassinat de 51 personnes lors d'attaques au Nord-Kivu cette semaine. Il a également affirmé avoir décapité plus de 60 personnes lors d'une seule attaque dans la province le 7 juin.