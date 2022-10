La réduction de la production de pétrole de l'OPEP+ montre que le fossé se creuse entre Biden et la famille royale saoudienne.

La décision prise cette semaine par l'organisation OPEP+ de réduire la production de pétrole malgré la forte opposition des États-Unis a encore tendu les relations déjà tendues entre la Maison Blanche du Président Joe Biden et la famille royale d'Arabie Saoudite, autrefois l'un des plus fidèles alliés de Washington au Moyen-Orient, selon des entretiens avec une douzaine de responsables gouvernementaux et d'experts à Washington et dans le Golfe.

La Maison Blanche a exercé une forte pression pour empêcher la réduction de la production de l'OPEP, selon ces sources. M. Biden espère empêcher les prix de l'essence aux États-Unis de remonter en flèche à l'approche des élections de mi-mandat au cours desquelles son parti démocrate lutte pour conserver le contrôle du Congrès américain. Washington veut également limiter les revenus énergétiques de la Russie pendant la guerre en Ukraine.

L'administration américaine a fait pression sur l'OPEP+ pendant des semaines. Ces derniers jours, de hauts responsables américains des équipes chargées de l'énergie, de la politique étrangère et de l'économie ont exhorté leurs homologues étrangers à voter contre une réduction de la production, selon deux sources au fait des discussions.

Amos Hochstein, le principal envoyé de Biden pour l'énergie, ainsi que le responsable de la sécurité nationale Brett McGurk et l'envoyé spécial de l'administration au Yémen Tim Lenderking, se sont rendus en Arabie Saoudite le mois dernier pour discuter des questions énergétiques, y compris de la décision de l'OPEP+.

Ils n'ont pas réussi à empêcher une réduction de la production, tout comme Biden l'avait fait après sa propre visite en juillet.

Les responsables américains "ont essayé de positionner la situation comme "nous contre la Russie"", a déclaré une source informée des discussions, en disant aux responsables saoudiens qu'ils devaient faire un choix.

Cet argument a échoué, a déclaré la source, ajoutant que les Saoudiens ont dit que si les États-Unis voulaient plus de pétrole sur les marchés, ils devaient commencer à produire davantage de leur propre pétrole.

Les États-Unis sont le premier producteur mondial de pétrole et aussi son premier consommateur, selon les données de l'Energy Information Administration américaine.

Le bureau des médias du gouvernement saoudien, le CIC, n'a pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters par courriel au sujet de ces discussions.

"Nous nous préoccupons avant tout des intérêts du Royaume d'Arabie saoudite et ensuite des intérêts des pays qui nous ont fait confiance et qui sont membres de l'OPEP et de l'alliance OPEP +", a déclaré mercredi le ministre de l'Énergie, le prince Abdulaziz, à la télévision saoudienne.

L'OPEP met en balance ses intérêts avec "ceux du monde parce que nous avons intérêt à soutenir la croissance de l'économie mondiale et à fournir des approvisionnements en énergie de la meilleure façon possible", a-t-il déclaré.

La gestion par Washington de l'accord sur le nucléaire iranien et le retrait du soutien aux opérations militaires offensives d'une coalition dirigée par l'Arabie saoudite au Yémen ont contrarié les responsables saoudiens, tout comme les actions contre la Russie après l'invasion de l'Ukraine en février 2022.

La pression américaine en faveur d'un plafonnement des prix du pétrole russe est source d'incertitude, a déclaré le ministre de l'Énergie, le prince Abdulaziz bin Salman, à Bloomberg TV après la réduction de l'OPEP, notant le "manque de détails et le manque de clarté" sur la façon dont il sera mis en œuvre.

Une source informée par les responsables saoudiens a déclaré que le royaume la considère comme "un mécanisme de contrôle des prix hors marché, qui pourrait être utilisé par un cartel de consommateurs contre les producteurs."

Une vente ordonnée par Biden de 180 millions de barils de pétrole en mars à partir de la réserve stratégique de pétrole des États-Unis a exercé une pression à la baisse sur les prix du pétrole. En mars, l'OPEP+ a déclaré qu'elle cesserait d'utiliser les données de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), un organisme occidental de surveillance du pétrole, en raison des inquiétudes des Saoudiens quant à la trop grande influence des États-Unis.

Jeudi, M. Biden a qualifié la décision saoudienne de "déception", ajoutant que Washington pourrait prendre d'autres mesures sur le marché pétrolier.

"Regardez, il est clair que l'OPEP Plus s'aligne sur la Russie", a déclaré mercredi Karine Jean-Pierre, porte-parole de la Maison Blanche. Elle n'a pas voulu s'étendre sur la manière dont la réduction de la production affecterait les relations américano-saoudiennes.

Au Congrès américain, les démocrates de Biden ont demandé le retrait des troupes américaines d'Arabie saoudite et ont parlé de la reprise des armes.

"Je pensais que tout l'intérêt de vendre des armes aux États du Golfe en dépit de leurs violations des droits de l'homme, de leur guerre insensée au Yémen, de leur travail contre les intérêts américains en Libye, au Soudan, etc., était que lorsqu'une crise internationale surviendrait, le Golfe pourrait choisir l'Amérique plutôt que la Russie/Chine", a déclaré le sénateur Chris Murphy, un démocrate, sur Twitter.

Le ministre d'État saoudien aux affaires étrangères, Adel Al-Jubeir, a déclaré dans des remarques à Fox News vendredi, lorsqu'il a été interrogé sur les critiques américaines : "L'Arabie saoudite ne politise pas le pétrole ou les décisions relatives au pétrole".

"Avec tout le respect que je vous dois, la raison pour laquelle vous avez des prix élevés aux États-Unis est que vous avez une pénurie de raffinage qui existe depuis plus de 20 ans", a-t-il ajouté.

LE PRINCE HÉRITIER ET BIDEN

Quelques semaines après l'entrée en fonction de Biden, Washington a publié un rapport liant le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi en 2018 au prince héritier Mohammed bin Salman.

Le prince, fils du roi Salman, 86 ans, a nié avoir ordonné le meurtre mais a reconnu qu'il avait eu lieu "sous ma surveillance".

Le prince est devenu Premier ministre le mois dernier et ses avocats ont fait valoir devant un tribunal américain que cela le mettait à l'abri de toute poursuite dans la mort de Khashoggi.

Le voyage de Biden à Jeddah, en Arabie Saoudite, en juillet pour un sommet du Golfe, visait à rafistoler les relations, mais il a également émis des critiques sévères à l'encontre de bin Salman au sujet du meurtre de Khashoggi.

Ben Cahill, chargé de recherche au Center for Strategic and International Studies, a déclaré que les Saoudiens espèrent que les réductions de production permettront à l'OPEP+ de contrôler les prix du pétrole et de garantir des revenus pétroliers suffisants pour protéger leur pays d'une récession.

"Le risque macroéconomique ne cesse de s'aggraver, ils doivent donc réagir", a déclaré M. Cahill. "Ils sont conscients qu'une réduction irritera Washington, mais ils gèrent le marché." (Reportages de Steve Holland, Timothy Gardner et Jarrett Renshaw à Washington ; Dmitry Zhdannikov à Londres, Aziz El Yaakoubi à Riyadh, Ghaida Ghantous à Dubaï et Ahmed Tolba au Caire. Édition : Heather Timmons, David Gregorio et Jane Merriman)