Les importations indiennes d'argent et de platine en provenance des Émirats arabes unis, qui bénéficiaient auparavant de droits de douane préférentiels dans le cadre d'un accord commercial, ont cessé car la décision de New Delhi de réduire les taxes à l'importation a éliminé l'arbitrage entre les droits de douane que les négociants en lingots exploitaient, ont déclaré à Reuters des représentants du commerce et du gouvernement.

Le deuxième plus grand consommateur de lingots au monde a réduit les droits d'importation sur l'or et l'argent mardi, les faisant passer de 15 % à 6 %.

Après cette réduction, il n'y a plus d'incitation à importer de l'argent ou du platine en Inde dans le cadre de l'accord de partenariat économique global (CEPA) signé entre l'Inde et les Émirats arabes unis, a déclaré Prithviraj Kothari, président de l'India Bullion and Jewellers Association (IBJA).

"Maintenant que les droits de douane ordinaires sur l'argent sont inférieurs à la taxe prévue par le CEPA, plus personne n'importe d'argent.

Les négociants en lingots importaient principalement de l'argent des Émirats arabes unis dans le cadre du CEPA, car ils ne devaient payer que 8 % de droits d'importation, contre 15 % habituellement.

Cela a permis aux EAU de s'accaparer près de la moitié des importations d'argent de l'Inde, leurs expéditions ayant atteint 1 998 tonnes métriques au cours des cinq premiers mois de 2024, contre seulement 133 tonnes au cours de la même période il y a un an.

Toutefois, le droit régulier étant désormais réduit à 6 %, les importations via le CEPA sont devenues irréalisables, selon les négociants.

Au cours des deux derniers jours, les négociants en lingots n'ont pas contacté les douanes pour dédouaner des cargaisons d'argent et de platine dans le cadre du CEPA, a déclaré un fonctionnaire du gouvernement.

Les importations de platine ont également cessé en raison de la réduction des droits, a déclaré Nitin Kedia, secrétaire général national de la All India Jewellers and Goldsmith Federation (Fédération indienne des bijoutiers et orfèvres).

Les importations indiennes de platine sur quatre semaines à partir de la mi-juin ont éclipsé le total de 2023, car les négociants en lingots ont exploité une faille en enregistrant des alliages contenant environ 90 % d'or comme du platine afin d'éviter des droits plus élevés, ont déclaré des sources à Reuters.

Environ six tonnes d'argent et deux tonnes d'alliage de platine ont été bloquées en raison de la modification de la structure des droits, et les importateurs sont maintenant confrontés à des pertes en raison d'une forte baisse des prix mondiaux, a déclaré un négociant en lingots basé à Mumbai.

"Les importateurs doivent maintenant soit réexporter les grains d'argent vers les Émirats arabes unis, soit les vendre au rabais sur le marché indien", a déclaré le négociant. (Reportage de Rajendra Jadhav ; édition de David Evans)